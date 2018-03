Internet Weblog van de dag

Topless Jezus. „En hup, daar hangt ze weer. De Madonna aan het kruis.”Op weblog cultuur schrijft Wilfred Takken over het theaterfestival TF:„De heropgeleefde interesse voor religie in het theater is ook op het theaterfestival TFte merken. Drie van de tien voorstellingen uit de hoofdselectie – door een jury uitgezocht als de mooiste van het afgelopen seizoen – hebben een spirituele lading. Tourniquet is een eredienst van Duivelaanbidders, Missie gaat over missionarissen in Congo, en vanavond stond Kamp Jezus van Wunderbaum in de schouwburg: acht ongelovigen op zoek naar een geloof.

De voorstelling heeft losjes de vorm van een kerkdienst (de Bloeiende Maagden zijn trouwens op tournee met een soortgelijke dienst) en bevat veel muziek. De band GodSquad en de vijf acteurs brengen religieuze vocale muziek, maar ook progressieve orgelrock 1970, en een beukend rock-dancenummer à la The Prodigy.

Hoogtepunt van de voorstelling is het live uitbeelden van de veertien statiën: beelden van de kruisweg van Jezus. De spelers imiteren geestig de theatrale houdingen van de kerkschilderijen. Alleen is Jezus dit keer een mooi blond meisje dat topless aan het kruis komt te hangen.

De kritiek die je zou kunnen hebben, levert de groep er zelf bij.”

Lees verder opnrc.nl/cultuur