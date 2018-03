Inktvisjes in tomatensaus

Voor 4 tot 6 personen als voorgerecht:500 gram schoongemaakte kleine inktvisjes (circa 25 stuks)2 tenen knoflook1 verse rode chilipeper 5 eetlepels extra vergine olijfolie50 gram droog broodkruim of panko (Japans broodkruim)2 eetlepels fijngehakte gladde peterselie3 eetlepels vers geraspte Parmezaanse kaas1 ei, los gekloptzeezout en versgemalen peper2 eetlepels gehakte verse salie2 eetlepels gehakte verse rozemarijnnaaldjes2 laurierbladen2 eetlepels vers citroensapcirca 1 deciliter droge witte wijn2 deciliter tomatensaus, zelfgemaakt of uit een potjeboerenbrood

De inktvisjes die ik voor dit recept gebruikte waren piepkleine, al schoongemaakte exemplaren uit de diepvries. In de zak van 1 kilo zaten ongeveer 60 lichaamszakjes. Neem circa 100 gram van de schoongemaakte inktvisjes en hak zo fijn mogelijk.

Pel de knoflook en hak de tenen zeer fijn. Snijd de chilipeper desgewenst in de lengte doormidden en verwijder de zaadjes. Hak het vruchtvlees fijn. Verhit de helft van de olijfolie in een koekenpan op matig vuur en fruit er de knoflook en chilipeper in tot de knoflook goudgeel is. Schep er de gehakte inktvis door en roerbak een minuut. Schep dit mengsel in een ruime kom.

Doe het broodkruim, de peterselie, Parmezaanse kaas, het ei en flink wat zout en peper in de kom en schep alles goed om. Vul de inktvislichaampjes voor tweederde met de vulling en maak ze dicht met een cocktailprikker. Leg de gevulde inktvisjes naast elkaar in een zuurbestendige ovenschaal. Strooi er de salie en rozemarijn over en leg er de laurierbladen op. Sprenkel er het citroensap en de overgebleven olijfolie over. Dek de schaal af en zet minstens 1 uur in de koelkast. Haal de schaal met inktvis 15 minuten voor u hem in de oven wilt zetten uit de koelkast. Dek de schaal losjes af met aluminiumfolie en zet hem 10 minuten in een op 200 graden voorverwarmde oven. Giet er de wijn en tomatensaus over en dek weer af met de folie. Zet de schaal nog 20 minuten in de oven. Dien onmiddellijk op en geef er brood bij.

KIM MACLEAN

