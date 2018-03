Ikea boekt recordomzet

Stockholm, 11 sept. De Zweedse meubelketen Ikea heeft in het afgelopen gebroken boekjaar 2007/2008 een recordomzet van 21,2 miljard euro geboekt. Dat meldt de Zweedse zakenkrant Dagens Industri. Een jaar eerder bedroeg de omzet van de woonwarenhuizen 19,8 miljard euro. Ikea is niet beursgenoteerd en maakt geen winstcijfers bekend. In een interview met de krant stelt topman Anders Dahlvig dat de omzet vooral steeg dankzij de opening van 22 nieuwe winkels.