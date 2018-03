Huisartsen praten niet met Klink

De landelijke huisartsenvereniging LHV praat voorlopig niet meer met minister Klink (Volksgezondheid, CDA). De huisartsen zijn „verbijsterd” over de maatregelen van Klink om de uitgaven van de huisartsenzorg te beperken.

Klink zei gisteren in de Tweede Kamer dat consulten van huisartsen en het aantal ingeschreven patiënten vorig jaar 124 miljoen euro meer kostten dan geraamd. Voor dit jaar dreigt opnieuw een overschrijding. Daarom wil Klink volgend jaar de tarieven voor herhaalrecepten halveren: van 4,50 euro naar 2,25 euro. Dat bespaart jaarlijks 83 miljoen euro.

Ook heeft Klink besloten de vergoeding voor avond-, nacht- en weekenddiensten te verhogen van vijftig naar zestig euro per uur. De LHV had gevraagd om tachtig euro per uur. Aanvankelijk wilde de minister de tarieven bevriezen. Na overleg met de huisartsen heeft hij daarvan afgezien.

De zorgverzekeraars willen volgens de LHV wel extra geld uittrekken voor verbeteringen van de dienstverlening bij huisartsen, zoals betere telefonische bereikbaarheid en hogere vergoedingen. Volgens de woordvoerder van de LHV ligt Klink dwars, omdat de minister de koopkracht niet wil aantasten. „Klink zegt dat we het met dit geld moeten doen en dat dat heel goed kan”, aldus de LHV-woordvoerder. „Maar hij weet dat hij onzin praat.”