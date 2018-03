Huisarts is te slecht bereikbaar

Een kwart van de spoedeisende telefoontjes naar huisartsen wordt niet opgenomen. Aan het einde van de middag kan dit aandeel oplopen tot 40 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

De Inspectie vindt dat de bereikbaarheid sterk moet verbeteren en zal ‘waarschuwingen’ uitdelen. Als er geen verbetering komt, zal de Inspectie openbaar maken om welke praktijken het gaat. De Inspectie wil dat de wachttijd voor patiënten bij spoedeisende gevallen maximaal 30 seconden bedraagt, en bij gewone telefoontjes maximaal twee minuten.

Steven van Eijck, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), betreurt het dat het rapport de oorzaken van de slechte bereikbaarheid niet noemt. Volgens de huisartsen gaat het onder meer om de vergoeding voor een assistent in de praktijk. Die vergoeding is voor 38 uur, terwijl huisartsenpraktijken 50 uur per week open zijn.

Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) wil geen extra geld beschikbaar stellen. „Een huisarts heeft in de periode 2004-2007 gemiddeld 65.000 euro extra ontvangen. Er is dus al veel geïnvesteerd in de huisartsenzorg.” Hij ziet de oplossing in organisatorische en technische veranderingen.

De slechte bereikbaarheid leidt niet tot problemen voor patiënten. Die wijken uit naar het noodnummer 112 of gaan naar posten voor spoedeisende hulp in ziekenhuizen, waardoor die zwaarder belast worden.