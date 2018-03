Hongersnood dreigt in Birma door ratten

Rotterdam. In het westen van Birma dreigt een hongersnood als gevolg van een rattenplaag. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Het gaat om de kleine bamboerat, een diertje dat normaal gesproken niet al te schadelijk is. Maar eens in de vijftig jaar, als een bamboesoort in de regio begint te bloeien en vruchten draagt, breekt er een plaag uit. Dat gebeurde in 1862, in 1911 en in 1958 en nu dus weer. Een recent rapport van de Chin mensenrechtenorganisatie, die de gelijknamige etnische minderheid vertegenwoordigt, spreekt van grote voedseltekorten door de plaag. Zo`n 100.000 mensen hebben voedselhulp nodig, aldus het rapport.