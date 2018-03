Hoe konden die passagiers op 9/11 in de lucht bellen?

In tegenstelling tot in de EU is mobiel bellen in het vliegtuig in de VS nog altijd verboden. Vliegtuigen moeten er ook een speciale antenne voor hebben. Hoe zit het dan met de gekaapte vlucht 93 op 11 september 2001, vraagt Ben Bolink uit Alkmaar. „Toen belden de passagiers toch doorlopend?”

„Over dat bellen heb ik me ook altijd verbaasd”, zegt Edwin Bakker, terreuronderzoeker bij Instituut Clingendael in Den Haag. „Er kan ook sprake zijn geweest van een massapsychose. Dat nabestaanden denken dat ze gebeld zijn, maar dat dat helemaal niet zo is.”

Zoals de film Flight 93 toont, is er wel gebeld vanuit de gelijknamige lijnvlucht van Newark naar San-Fransisco. En ook uit de andere drie vliegtuigen die zeven jaar geleden gecrasht zijn, volgens The 9-11 Commission Report. Om 9.32 uur ’s ochtends lokale tijd en op ongeveer 10,5 kilometer hoogte sloegen de kapers van vlucht 93 toe. Het vliegtuig viel ruim tweehonderd meter en even later volgde ‘een serie’ telefoontjes van passagiers naar familie, vrienden en collega’s met mobieltjes en vliegtuigtelefoons.

Bakker: „Ik ken het bereik van telefoonmasten niet, maar het lijkt me dat mobiel bellen alleen kan als je in een daling zit.”

De zoektocht naar het antwoord voert via United Airlines, de Nationale Raad voor Transportveiligheid in de VS, de FBI, de Federale Commissie voor Communicatie (FCC) tot het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Mobiel bellen in vliegtuigen blijft in de VS verboden, volgens een woordvoerder. „Omdat Amerikaans onderzoek aantoont dat het vliegtuigapparatuur stoort. Maar gezien de omstandigheden op 9/11 is het niet gek dat mensen het probeerden. Als je niet te hoog boven land vliegt, kun je contact met een telefoonmast krijgen. Destijds is dat in een aantal gevallen gelukt.”

De telefoontjes vanuit vlucht 93 hielden aan tot de passagiers de kapers aanvielen, kort voor de crash om 10.10 uur in een veld in Shanksville, Pennsylvania. Een vrouw aan boord moest snel ophangen. „Everyone’s running up to first class. I’ve got to go. Bye.”

