Goed eten, maar wel veel bedieningsmedewerkers

Toen de gemeente Utrecht enkele jaren geleden besloot om voor het voormalige Paleis van Justitie een horecavergunning af te geven, stonden veel ondernemers te trappelen.

Het oude gerechtsgebouw in het hartje van de binnenstad ligt op een steenworpafstand van Utrechts belangrijkste trekpleister, de Domtoren. Het plein ervoor is zo ruim bemeten dat zelfs een terras van zeker negentig zitplaatsen er amper opvalt onder de enorme platanen. Een A-locatie, kortom.

Horecaondernemer Oscar de Goede en zijn zakenpartner Sander van der Meijden werden uiteindelijk de gelukkige uitbaters. Dit voorjaar openden ze – na jaren van leegstand en antikraakbewoning – de deuren van het statige 19de eeuwse pand aan de Hamburgersstraat. Hierin bevindt zich de brasserie, die naast diner ook open is voor lunch en ontbijt. In het jaren zestig achterhuis zit het restaurant, De Rechtbank, dat ’s avonds een uitgebreidere versie van de brasseriekaart serveert. Boven dit alles vind je de 27 kamers van het Court Hotel.

De Goede heeft al drie zaken in Utrecht, die elk goed zijn in wat ze doen. El Mundo aan de Voorstraat is een doorsnee ‘Hollandse’ tapasbar met Spaanse drukte: ook groepen zijn welkom, waardoor je er vaak eet tussen bedrijfsuitjes en jaarclubetentjes. Dan is er nog De Zakkendrager, vernoemd naar een steegje tussen de Oudegracht en het Vredenburg, dat adequate lunch- en dinergerechten biedt aan winkelend publiek.

De tent waarmee de ondernemer de afgelopen jaren de meeste naam maakte, is Opium. Dit restaurant zat bijna vanaf dag één elke avond vol, en zeker niet alleen omdat er een bushalte voor de deur staat. Goed Aziatisch eten, met een moderne twist, maar geen ‘fusion’. Wel met lekkere wijnen en een uitstekende bediening.

Vooral onze goede ervaringen bij Opium, maakten dat mijn tafelgenoot en ik hooggespannen verwachtingen hadden toen we op een dinsdagavond aanschoven in het restaurant. En het eten wás goed.

We kwamen rond zeven uur, nog voor de grote drukte, en werden redelijk goed geholpen. Redelijk, want we hadden gedurende de avond wel vier of vijf verschillende bedieningsmedewerkers aan onze tafel. Waardoor het bijvoorbeeld gebeurde dat ober 1 ons hoofdgerecht bracht en ober 2 ons nog geen twee minuten later al vroeg of ‘alles naar wens’ was . Attent, ware het niet dat vervolgens niemand meer naar ons omkeek, waardoor we zelf moesten wenken om onze glazen – die toch zeker 10 minuten leeg waren – weer gevuld te krijgen.

Nu loopt de bediening in meer restaurants niet in ‘wijken’, terwijl er toch vooral voordelen lijken te zitten aan het systeem van ‘één-vaste-ober-voor-een-vaste-groep-tafels’. Hier was dit extra opvallend, omdat het met 150 couverts een groot opgezette zaak is. Ook vreemd: bij De Rechtbank is de bediening gemiddeld wat ouder en meer ervaren dan bij andere grote restaurants in Utrecht. Die zou beter moeten weten.

Een bijkomend probleem was dat onze tafel erg dicht op dat van een ander ‘tweetje’ stond. We konden zo niet alleen meegenieten van het gesprek van onze buren, maar ook van hun etensgeuren. Terwijl wij een kaasplankje aten, kregen zij oesters opgediend. Geen ideale combinatie.

Wat echter veel goedmaakte was het eten. De keuken is klein – en volgens kennissen die op een drukke vrijdagavond kwamen te klein, omdat ze lang moesten wachten – maar haalt een prima niveau voor de prijs die je betaalt. Gerechten liggen mooi opgemaakt op de borden en zijn doorgaans goed van smaak.

Onlangs kwamen we daarom nog eens terug, ditmaal voor een gerecht dat het handelsmerk van De Rechtbank lijkt te gaan worden: een etagère met fruits de mer. Plateaus vol ijs met daarop oesters, kreeft, langoustines, krab, kokkels, garnalen, vongole, schelpjes en scheermesjes. Gelukkig hoeven deze niet door dezelfde drukke keuken klaargemaakt te worden. Daarvoor is er een aparte oesterbar.

De Rechtbank, hoek Korte Nieuwstraat en Hamburgersstraat. Tel: 030-2330030. Zie ook: www.de-rechtbank.nl.