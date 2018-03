Ik heb een theorette waarvan ik hoop dat iemand er nog eens een scriptie over wil schrijven zodat blijkt dat ik gelijk heb. Hier is ’ie: Toen het geloof in Nederland minder populair werd (ontkerkelijking), werd het woord geloof juist een stuk populairder.

Het nieuwe ‘geloven’ (ook vaak verbasterd tot: gloven, gloofde, gegloofd) heeft niets met heiligheid te maken, en daarom kun je het voor van alles gebruiken, bijvoorbeeld in de betekenis ‘zeker weten’. ‘Ik geloof dat je beter nog even langs kunt gaan bij oma’, dat is min of meer een rechtstreeks bevel.

‘Ik geloof niet dat dat de bedoeling is’ is de opmaat voor een zware reprimande, waarbij die ongedefinieerde ‘bedoeling’ een extra dreiging vormt.

En: ‘Ik geloof dat dat rapport nog niet helemaal af is’, is een manier om te zeggen: ‘Het rapport is zeker niet af, maar ik ben niet bereid daar de volle verantwoordelijkheid voor te nemen.’

Dat het woord ‘geloven’ gebruikt wordt om de waarheid te verdraaien is natuurlijk al vervelend genoeg voor mensen die nog klassiek geloven in God of iets aanverwants. Maar wat helemaal moet steken is dat ‘geloven’ sinds een aantal jaar nog veel breder gebruikt wordt. Een paar voorbeelden: ‘Ik geloof niet in anti-aanbakpannen.’ ‘Wij geloven niet in monogamie.’ ‘Ik geloof gewoon helemaal niet in aardig doen om het aardig doen.’

Geloven heeft in deze betekenis niets meer te maken met ‘denken dat iets waar is’. Nee, het betekent dat je een mening hebt, die je graag zwaar wilt aanzetten, zodat anderen denken: ‘Wow, hij/zij víndt echt dingen!’ Daarnaast is het een fijne uiting van je knotsgekke individualiteit; dat is ook nooit weg.

En het werkt. Probeer het maar eens uit met een of andere onbeduidende mening die je hebt. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind de Teletubbies stom.’ Zeg het nu eens zo: ‘Ik geloof niet in de Teletubbies.’ Klinkt meteen al een stuk interessanter, toch?

Paulien Cornelisse behandelt elke week een actueel en opmerkelijk taalfenomeen