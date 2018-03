Gemor bij ?vrijspraak? voor blauwhelmen

Vol bewondering kijkt de 67-jarige Peter Bos naar de twee grootste bouwkranen van West-Europa die een stalen fundering plaatsen op het woon- en winkelcentrum Babylon, naast het Centraal Station in Den Haag. Met een oortelefoontje volgt Bos het nieuws op de radio. Plotseling klink een luide vloek. „Dit kunnen we: bouwen. Maar mensen in een oorlog beschermen, dat kunnen we niet. Wat een bloody shame.”

De Hagenaar, gepensioneerd architect, doelt op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag – een steenworp verwijderd van Babylon. Die bepaalde gisteren dat de Nederlandse Staat niet verantwoordelijk is voor de dood van lokale Dutchbat-medewerkers en hun familie na de val van de moslimenclave Srebrenica in 1995. De Nederlandse blauwhelmen maakten deel uit van de VN-vredesmacht Unprofor, en daarmee was het bevel overgedragen aan de VN.

De nabestaanden van Dutchbat-elektricien Rizo Mustafic en Dutchbat-tolk Hasan Nuhanovic – die zijn broer en ouders verloor nadat ze van de basis waren gestuurd – begonnen in 2002 met de voorbereiding van een civiele procedure tegen de Staat der Nederlanden. Ze verwijten die na de val van Srebrenica niets te hebben ondernomen om Dutchbat-personeelsleden en hun familie in veiligheid te brengen, en zelfs te hebben meegeholpen aan de deportatie van de moslims. Ze hebben ook de VN aangeklaagd, maar de volkerenorganisatie liet direct weten geen aansprakelijkheid te erkennen.

Volgens voorzittend rechter H. Hofhuis kan, volgens het internationaal recht, „het optreden van Dutchbat uitsluitend aan de Verenigde Naties” worden toegerekend”. Na deze vaststelling was de vraag of het wegsturen van mensen al dan niet rechtmatig was, volgens de rechter niet meer relevant. Twee maanden geleden vonniste dezelfde rechter, in een andere Srebrenica-zaak, dat de VN immuniteit genieten. De onschendbaarheid van internationale organisaties moet hun onafhankelijkheid waarborgen en voorkomen dat nationale rechters zich in hun taken mengen.

„We kunnen dus nergens terecht”, verzucht Hasan Nuhanovic nadat hij het vonnis heeft gehoord. „De rechter stuurt mijn cliënten met een kluitje in het riet”, zegt advocaat Liesbeth Zegveld, „want bij de VN kunnen ze niet terecht”. Ze gaat in hoger beroep. „In het tussenvonnis deed de rechtbank nog een voorstel om te schikken. Dat impliceert dat de waarheid in het midden ligt. Nu zeggen ze botweg: u moet bij de VN zijn. Dat botst met elkaar.”

In april 2007 besloot de rechtbank tot een ‘comparitie van partijen’. Rechter B. Punt hoopte dat het juridisch gevecht beëindigd kon worden door een compromis. „Je kunt ook té juridisch zijn”, zei hij toen tegen landsadvocaat G.J. Houtzagers. Maar die wilde geen compromis.

Rechter Punt is inmiddels, twee maanden voor het eindpleidooi, vervangen. In het vonnis staat als reden dat Punt de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het is in Nederland ongebruikelijk dat een goed ingevoerde rechter – dit dossier telt zo’n 10.000 pagina’s – wordt gewisseld. „We zullen nooit weten hoe het vonnis zou zijn geweest wanneer rechter Punt had mee geschreven”, constateert Zegveld. „In het tussenvonnis toonde hij begrip voor mijn cliënten.”

In de beide Srebrenica-processen loopt nu een hoger beroep. Het vonnis van juli leidt tot veel discussie tussen juristen. De motivering van het vonnis doet „wat juridisch, technisch en in zekere zin niet helemaal onafhankelijk aan”, schreef C.M. Schrijnen vorige week in het Nederlands Juristen Blad. De beslissing van de rechtbank roept volgens hem vooral de vraag op hoe ernstig de schending van fundamentele rechtsbeginselen moet zijn, wil het ius cogens (ius cogens is dwingend recht: rechten en verdragen die altijd gelden) de immuniteit van de VN opzij zetten. „Kan het nog erger?”, vraagt Schrijnen zich af.

Het artikel van Schrijnen is te lezen op www.njblog.nl