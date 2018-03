Geld naar duurzame ontwikkelingshulp

Den Haag. Nederland wil fors investeren in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Dit staat in een notitie van minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA). Het gaat hierbij om een uitwerking van het al eerder bekend gemaakte voornemen om de komende vier jaar in totaal 500 miljoen beschikbaar te stellen om ontwikkelingslanden beter toegang te geven tot betrouwbare en betaalbare energiediensten. Dit is één van de millenniumdoelstellingen van de VN waaraan Nederland zich heeft gebonden.