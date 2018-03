Gat in de rechtsorde

De Staat der Nederlanden kan aan VN-operaties in verre landen blijven deelnemen. Het risico jaren later civielrechtelijk aansprakelijk te worden gesteld door eventuele slachtoffers is (voorlopig) afgewend. Wie, zoals Dutchbat overkwam, in de context van een oorlog medeverantwoordelijk wordt voor strafbaar handelen van de strijdende partijen, kan de slachtoffers naar New York verwijzen. En daar is het loket dicht omdat de VN immuniteit hebben.

In dit gat in de internationale rechtsorde tuimelden gisteren twee ex-personeelsleden van Dutchbat. De tolk en de (nabestaanden van) de elektricien verloren na zes jaar procederen hun zaak. Niet geheel onverwacht. Eerder wees de rechtbank de klacht van de ‘moeders van Srebrenica’ af. De Haagse rechters vonden ook in hun zaak geen mogelijkheid in andere verdragen om een uitzondering te maken op het VN Handvest, dat absolute immuniteit biedt.

Tenzij in hoger beroep anders wordt geoordeeld, vallen Nederlandse militairen onder VN-vlag dus niet onder het Nederlandse recht. Als vast internationaal gewoonterecht geldt dat staatsaansprakelijkheid voor militair handelen wordt toegerekend aan die overheid onder wier gezag (‘direction and control’), met wier toestemming en voor wier doeleinden wordt opgetreden. In Srebrenica zijn grenssituaties geweest waarin ‘Den Haag’ rechtstreeks ingreep, erkende de rechtbank, maar dat doet aan de juridische verhouding tussen Dutchbat en Den Haag niet structureel af.

Dat besluiten van de VN-leiding niet door rechters van een lidstaat worden getoetst, kunnen slachtoffers moeilijk accepteren. Maar onlogisch is het niet. Het begrenst bovendien de juridisering van politieke beslissingen en hun militaire gevolgen. De ‘internationale gemeenschap’, toch al een precair concept, zou verder verlamd kunnen raken als ze zich in de zittingszalen van 192 lidstaten zou moeten verantwoorden.

Wie het anders wil, kan dat tevoren afspreken. Nederland had vóór uitzending naar Bosnië aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. De VN had dat ook zelf kunnen bedingen, bijvoorbeeld uit vrees voor grove nalatigheid. Of zo’n lidstaat dan nog mee zal doen is echter een reële vraag. Vermoedelijk is de VN alleen bij de gratie van immuniteit in staat om op te treden. Dat zulk optreden soms heel gebrekkig is, zoals in Bosnië, is onbevredigend, maar ook een realiteit.

Civiele aansprakelijkheid achteraf voor individuele gevallen is als middel erger dan de kwaal. Die moet op een andere manier worden opgelost. Genoegdoening voor slachtoffers moet komen van het (internationale) strafrecht of van de politiek. De daders kunnen door het Internationale Strafhof ter verantwoording worden geroepen. Dat gebeurt ook. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat zijn moreel en politiek. Niets hoeft die ervan te weerhouden de slachtoffers genoegdoening te bieden. Dat gebeurt ook. Aan hulp aan Srebrenica heeft Nederland sinds 1994 61 miljoen euro uitgegeven. Ook dat is recht.