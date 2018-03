Ga niet af op de glimmende autofolders

Schokkende conclusies over het werkelijke verbruik van uw auto! Zo kopte het Duitse autoblad Auto Bild onlangs. Het tijdschrift had een twintigtal auto’s onderworpen aan een ‘realistische’ verbruikstest. Alle auto’s reden dezelfde afstand over snelwegen, binnenwegen en door de stad. Er werd normaal gereden, dus niet extra zuinig. Alleen op de Autobahn werd even plankgas gegeven. Dat kan nog in Duitsland.

Het verbruik van al die verschillende auto’s werd vervolgens vergeleken met de cijfers zoals die staan vermeld in de glimmende brochures van de fabrikanten. Wat bleek: sommige auto’s verbruikten in de praktijk 53 procent meer brandstof dan de fabrikant in zijn autofolders heeft aangegeven.

Negatieve uitschieters waren bijvoorbeeld de milieuvriendelijke hybrides Toyota Prius en Honda Civic met een extra verbruik van respectievelijk 43 en 40 procent. Maar ook de ‘zuinige’ Fiat Panda en Citroen C1 werden ontmaskerd met een plus van 37 en 34 procent. Wie de enorme Mercedes G klasse AMG aanschaft kan zelfs rekenen op een verbruik van 53 procent meer benzine dan de fabrikant aangeeft.

Dat er verschil zit tussen de verbruikscijfers die fabrikanten aangeven en de praktijk is op zich niet nieuw. Voor het verbruik wordt een Europese norm gehanteerd (ECE) die in Brussel wordt bepaald. Die norm is tot stand gekomen in een laboratorium, waar snel- en stadswegen zijn nagebootst. Sinds enige jaren wordt het benzineverbruik van auto’s gemeten vanaf een koude start, maar dat strookt weer niet met de temperatuur van het EU-laboratorium waar de benzinenorm wordt vastgesteld en het altijd een behaaglijke 20 graden is.

„Daarbij staat de airco van de auto, een notoire energieverslinder, nooit aan”, weet bijvoorbeeld de ANWB te melden. Ook beweren critici dat autofabrikanten modellen ontwikkelen op grond van de testprocedure die ze hanteren. Deze testauto’s zijn dan ontdaan van alle ‘zware’ extra’s als dakrails, navigatie, elektrische stoelen en klimaatcontrole. De motor is bovendien zo afgesteld dat deze zo min mogelijk verbruikt bij 50 en 120 kilometer per uur, twee belangrijke testsnelheden.

Soms worden ook nog smalle banden gemonteerd die extra hard worden opgepompt. Op basis van dit testmodel wordt de norm voor het benzineverbruik vastgesteld. Duidelijk zal zijn dat het testmodel afwijkt van de auto die uiteindelijk in de showroom belandt.

Die discrepantie is ook de ANWB bekend. Toch wil de organisatie een discussie met de fabrikanten aanzwengelen. Het komende weekeinde wordt daarom de zogeheten Eco tour gehouden. Die wordt georganiseerd door de ANWB en haar internationale zusterclubs en begint in Barcelona om een week later in Den Haag te eindigen. In zeven etappes moet een internationaal deelnemersveld van 42 auto’s zo min mogelijk brandstof zien te verbruiken. De resultaten worden daarna vergeleken met die van de fabrikanten.

Met die gegevens hoopt ANWB-directeur Guido van Woerkom een dialoog aan te zwengelen met de auto-importeurs. Die willen die best aangaan, maar alleen als dat in Europees verband gebeurt. „Nederland kan op dit punt moeilijk alleen opereren. Daarvoor is het land veel te klein en als markt te onbeduidend voor de internationaal werkende auto-industrie”, waarschuwt Harald Bresser van de branchevereniging RAI.

Veel urgentie lijkt het probleem voor de meeste autofabrikanten fabrikanten derhalve niet te hebben. Bovendien publiceerde het institute voor business value van IBM begin deze week een onderzoek waaruit blijkt dat 125 topmensen uit de auto-industrie er van overtuigd zijn dat in 2020 alle nieuwe auto’s hybride zullen zijn. Verbruik van de auto en uitstoot zullen dan automatisch fors zullen.