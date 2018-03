Freire is zijn team dankbaar voor zege in Vuelta

Oscar Freire heeft de elfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Spaanse renner van de Raboploeg versloeg in de massasprint de Belg Tom Boonen, na een vrijwel vlakke rit over 178 kilometer van Calahorra naar Burgos. De Spanjaard Egoi Martinez behield de leiding in het algemeen klassement.

De ritzege van Freire (32) was de eerste voor de Nederlandse ploeg in deze Vuelta. Ook in de afgelopen Tour de France won de Spaanse kopman als enige Raborenner een rit. Na lang onderhandelen verlengde de drievoudig wereldkampioen tijdens de Tour zijn contract. Hoewel hij in Parijs ook de groene trui van het puntenklassement mocht aantrekken, haalde hij een paar dagen later in de Spaanse pers hard uit naar de leiding van de Raboploeg. Zijn voornaamste punt van kritiek was dat hij in de Tour vooral op zichzelf was aangewezen.

Voor de start van de Vuelta benadrukte de ploegleiding dat Freire als kopman vertrok, naast de jonge Robert Gesink die mikt op een goed klassement. Gisteren betrok Freire, die bij de huldiging zijn zoontje Marcos op het podium haalde, zijn ploeggenoten nadrukkelijk in het succes. „Dit is een terechte zege voor al het werk dat de ploeg heeft gedaan. Horillo en Flecha zijn zo veel mogelijk bij mij gebleven. Ik ben uitstekend in stelling gebracht.”

De Raboploeg haalde vijf kilometer voor de finish een drietal vroege vluchters terug. In de slotfase moest Freire nog een flinke inspanning leveren om in een goede positie te komen. Samen met Pedro Horrillo kwam hij in een bocht buitenom en sloot aan bij de Quickstep-trein van Boonen. Met een ultieme versnelling kwam Freire nog voorbij de Belg.

Gisteren werd bekend dat de Ronde van Spanje volgend jaar over de Cauberg gaat. De renners moeten de bekendste Nederlandse wielerheuvel, finishplaats van de Amstel Goldrace, twee keer beklimmen. De Vuelta gaat op 29 augustus van start met een proloog op het TT Circuit van Assen. Een dag later rijden de renners van Assen naar Emmen, over 210 kilometer. Op 31 augustus gaat de rit van Zutphen naar Venlo (190 kilometer), van waaruit de renners de volgende ochtend vertrekken voor een rit naar Luik (210 kilometer).