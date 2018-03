?Franse kerk is niet dood, maar in overgang?

Biechten is bij Franse katholieken uit de mode, maar bij pater Florent in Trie-Château, op zeventig kilometer ten noordwesten van Parijs, komt soms nog een gelovige zijn hart uitstorten. Ik zeg het al twintig jaar, krijgt hij dan op vertrouwelijke toon te horen: „Er zijn hier zo weinig gelovigen en priesters over, dat wij nog eens door Afrika worden geëvangeliseerd.”

En wat antwoordt hij in zo’n geval? Gezeten tegen een achtergrond van verbleekt streepjesbehang in zijn plattelandspastorie verschijnt een brede lach op het ronde zwarte gezicht van pater Florent Mogengo, geboren in Congo. Dan zegt hij vriendelijk: „Nou, dat heeft Europa ook wel verdiend. Jarenlang hebben Europese priesters zich opgeofferd om ons in Afrika op te leiden. Wij zijn daarvan de vrucht.”

Maar hard werken is het wel. Eigenlijk te hard. Pater Mogengo (45) bestiert met één andere pastoor 52 parochies. Elk weekeinde rijden ze beiden zo’n honderd kilometer om in steeds andere dorpen twee missen te houden, soms voor een handjevol gelovigen. In sommige kerken is maar één keer per jaar mis. „En niet langer dan een uur, hè. Anders vallen de mensen hier in slaap”.

Morgen begint paus Benedictus aan zijn eerste bezoek aan Frankrijk. Even zal het lijken of het Franse katholicisme nog volop leeft. In Parijs leidt de paus een mis bij Les Invalides waar 200.000 gelovigen terecht kunnen. En daarna wordt een massale toeloop verwacht in Lourdes. Het bedevaartsoort in de Pyreneeën viert dit jaar dat Bernadette Soubirous 150 jaar geleden haar eerste Mariaverschijning beleefde.

Maar de schijn bedriegt. „De oudste dochter van de kerk”, een eretitel waarop Frankrijk zich nog graag laat voorstaan, is voor Rome een probleemkind geworden. Nog de helft van de Fransen beschouwt zichzelf als katholiek – enquêtes laten zien dat de daling doorzet – maar slechts zo’n acht procent beschouwt zichzelf als praktiserend katholiek. En daarvan gaat nog maar de helft regelmatig naar de mis. Tachtig procent van de ruim 20.000 priesters is ouder dan zestig jaar, en nieuw bloed is nauwelijks te vinden.

Kardinaal André Vingt-Trois, aartbisschop van Parijs, probeert in interviews tegengas te geven tegen „klaagverhalen over de kerk die op instorten staat”. Gelovigen die teleurgesteld zijn dat hun volle kerk van vroeger is vervangen door één mis per twee maanden in een kerk die voor driekwart leeg is, zijn in de rouw, zei hij in Le Figaro. „Dat wil niet zeggen dat de kerk dood is, maar in overgang”, op zoek naar „het verhevigen van de spirituele ervaring.”

Jean-Pierre Petit (62), gepensioneerd onderwijzer en praktiserend katholiek in Bouconvilliers, op tien kilometer van zijn vriend pater Florent, wil daar niets van horen. De kerk zal alleen maar verder achteruitgaan, voorspelt hij na de lunch in zijn pittoreske dorpswoning. Van de 140 huishoudens in de buurt zijn er tien katholiek schat hij. De rest woont in een „culturele woestijn”, die tussen hun dagelijkse woon-werkverkeer naar Parijs en zijn voorsteden door geen tijd, geen belangstelling en geen enkele affiniteit meer hebben met de kerk. Zijn kinderen zien de kerk als een hobby van hun ouders, die naar hun smaak soms uit de hand loopt.

Wat doet hij dan zoal? Jean-Pierre Petit somt op: hij organiseert „evangelische wandelingen” in het bos. „Dan nodigen we allerlei bekenden uit, niet per se gelovigen, met wie we al wandelend praten over het leven, de natuur, en soms over het evangelie”. In juni liepen zeventig mensen mee.

Petit leidt ook een bijbelgroepje – een discussiegroep zodat ook niet-gelovigen kunnen meedoen. Hij gaat wekelijks naar Parijs voor zijn cursus Hebreeuws – met twaalf man is hij nu aan het vierde jaar toe. Naar de mis gaat hij als het niet te ver is. „Bij vijftien kilometer begin ik te twijfelen”.

Volgens godsdienstsociologen zien Fransen de kerk niet meer als geschikt kader voor spiritualiteit. Die zoek je, zei bijvoorbeeld filosoof en socioloog Frédéric Lenoir, tegenwoordig eerder bij een „religie à la carte, met daarin – waarom niet – een pelgrimstocht naar Compostella en boeddhistische meditatie.”

Debatten over de kerk in Frankrijk gaan niet over spiritualiteit, maar over de moeizame verhouding tussen kerk en samenleving. Toen president Sarkozy zich vorig jaar in Rome liet benoemen tot kanunnik en zei dat een maatschappij niet zonder transcendentie kan, kreeg hij vooral de kritiek de laïcité, de in Frankrijk traditioneel strenge scheiding tussen kerk en staat, te doorbreken. Veel katholieken moeten verder niets hebben van de verzoeningsgezindheid van Benedictus XVI tegenover conservatieve geestelijken, die de mis weer volgens de oude Latijnse ritus mogen zeggen.

Voor pater Florent Magengo is een mis in het Latijn een theoretische discussie. Hij kan het wel doen, maar in de Vexin wordt daar niet om gevraagd. Hij krijgt vooral verzoeken om buiten de kerkelijke paden op te treden. Op boswandelingen, etentjes, gewoon eens een gesprek. Binnenkort gaat hij een weekendje kamperen met jongeren: ook catechisatie neemt andere vormen aan. Inderdaad, de kerk is in overgang, vindt pater Florent. „We werken in structuren uit een heel spirituele periode, toen de mensen uit zichzelf naar ons toekwamen. Nu moeten wij naar hen op zoek gaan.”