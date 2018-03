Focus op grens met Pakistan

De Amerikaanse admiraal Mike Mullen sprak gisteren in ongebruikelijk sombere bewoordingen over de strijd tegen Al-Qaeda en de Talibaan. „Ik geloof niet dat we aan het winnen zijn in Afghanistan. Ik ben ervan overtuigd dat we dat wel kunnen.” Voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden bepleitte de voorzitter van de chefs van staven een nieuwe, brede strategie die niet alleen Afghanistan, maar beide kanten van de Pakistaans-Afghaanse grens beslaat.

„Naar mijn mening zijn deze twee landen onlosmakelijk verbonden in een gezamenlijke opstand die de onderlinge grens overschrijdt. We kunnen extremisten opjagen en doden als ze vanuit Pakistan de grens oversteken, maar totdat we nauwer samenwerken met de Pakistaanse regering om de schuilplaatsen van waaruit ze opereren te vernietigen zal de vijand steeds blijven komen.”

Juist vandaag onthulde The New York Times dat Mullens baas George Bush in feite afstand heeft genomen van die samenwerking met de Pakistaanse regering. In juli heeft Bush volgens anonieme regeringsfunctionarissen in Washington toestemming gegeven voor unilaterale Amerikaanse grondaanvallen op Pakistaanse bodem. Zeker één dergelijke aanval is uitgevoerd, vorige week in de gevaarlijkste van de zeven tribale grensregio’s, Zuid-Waziristan.

De operatie gebeurde drie dagen voor de verkiezing van Asif Ali Zardari, weduwnaar van Benazir Bhutto, tot president. De nieuwe machthebber in Pakistan heeft de aanval niet veroordeeld, hoewel die strijdig is met zijn adagium over de aanpak van het terrorisme; de strijd tegen de extremisten is niet een Amerikaanse oorlog, maar onze eigen oorlog, zegt hij keer op keer tegen de Pakistanen. Ook heeft hij niet gereageerd op Mullens pleidooi gisteren.

Tijdens een persconferentie na zijn beëdiging twee dagen geleden zei Zardari, zij aan zij met zijn Afghaanse ambtgenoot Hamid Karzai, dat hij een „veelomvattend plan” heeft om een einde te maken aan de vrijplaatsen voor Al-Qaeda, de Talibaan, de Pakistaanse Talibaan en andere extremisten in de grensgebieden. Maar hij heeft niets gezegd over de inhoud daarvan. Het voedt de gedachte dat Zardari’s plan inhoudt dat hij ruimte geeft aan de Amerikanen om militaire operaties uit te voeren in het grensgebied. Toen Bhutto nog leefde was het de bedoeling van de Amerikanen dat zij premier zou worden, omdat zij samenwerking met de VS zou hebben toegezegd. Bush heeft Zardari dinsdag gebeld om hem te feliciteren.

Sinds vorig jaar voeren de Verenigde Staten al met onbemande vliegtuigjes raketaanvallen uit op schuilplaatsen van extremistenleiders op Pakistaans grondgebied. In de afgelopen maanden zijn die aanvallen sterk in aantal toegenomen. Het feit dat daarbij ook burgerslachtoffers vallen heeft de woede van de stammen gewekt. Meer Amerikaanse operaties met grondtroepen zal die woede – en die van Pakistanen buiten de tribale gebieden – alleen maar verder aanwakkeren. Zardari’s Pakistaanse Volkspartij won de verkiezingen mede wegens de onvrede van de Pakistanen over de samenwerking van generaal en president Musharraf met de Amerikanen.

Wie gisteren wel direct reageerde was de Pakistaanse legerleider Ashfaq Kayani, die zich doorgaans buiten de media houdt. „De soevereiniteit en territoriale integriteit van het land zullen tegen elke prijs worden verdedigd en het is geen enkele buitenlandse macht toegestaan om operaties in Pakistan uit te voeren”, verklaarde hij. „Er is geen sprake van welke afspraak met de [Amerikanen] dan ook waardoor het hen toegestaan zou zijn om operaties uit te voeren aan onze kant van de grens.” „Roekeloze” acties als de aanval van vorige week kunnen de opstand in de tribale gebieden juist aanwakkeren, aldus de legerleider. Kayani en Mullen hebben elkaar twee weken geleden nog ontmoet op een vliegdekschip in de Arabische Zee.

Van oudsher is het leger het machtigste instituut in Pakistan. Sinds Musharraf eind vorig jaar afstand deed van zijn dubbelfunctie als legerleider en president, is het zoeken naar een nieuwe balans tussen de legerleiders en de civiele regering. Kayani had bij zijn aantreden beloofd dat hij het leger weer duidelijk apart zou houden van de politiek.

Die politiek reageerde vanmiddag op de verklaring van Mullen en het nieuws over Bush. Premier Yousuf Gilani van Zardari’s partij verklaarde dat de regering de uitspraken van de legerleider onderschrijft.