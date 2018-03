Film van de dag

Fahrenheit 9/11. Michael Moore maakte met zijn gebruikelijke humor, vaart en effectieve montage een documentaire als geleid projectiel richting George W. Bush. Een met veel retoriek gebrachte J’accuse met overtuigende en minder overtuigende onthullingen over de roekeloze oorlog in Irak. Bush is een dief - hij stal de verkiezingen van 2000 van Democraat Al Gore - en een leugenaar - hij zweeg over zijn zakelijke banden met de familie Bin Laden, de Saoedische koninklijke familie en de gang van zaken rond de oorlog in Irak. Vindt Moore. De sterkste scène blijft die waarin de camera een lethargische Bush gadeslaat die in de minuten na de aanslagen op de Twin Towers blijft doen alsof er niets aan de hand is en dapper meeleest in het boekje My Pet Goat in een Amerikaanse schoolklas. Controversiële winnaar van de Gouden Palm.(Michael Moore, 2004, VS), Nederland 3, 20.30-22.40u.

André Waardenburg