Fijnstof in de lucht heeft acuut effect op hartpatiënten

rotterdam. Luchtverontreiniging door fijnstof veroorzaakt bij hartpatiënten acute afwijkingen in het cardiogram. Deze kunnen duiden op een verminderde bloedtoevoer naar het hart of een ontsteking van de hartspier. Dat schreven onderzoekers van Harvard University gisteren in Circulation (online editie). De onderzoekers zagen dat als er meer roet, fijnstof en zwaveldioxide in de lucht zit er in de cardiogrammen al snel meer afwijkingen in de hartactiviteit ontstonden. Die afwijkingen duiden meestal op een verminderde bloedtoevoer van de hartspier, maar ze treden ook op als de spier ontstoken is. De afwijkingen waren zichtbaar op het cardiogram, maar de deelnemers hadden zelf geen hartklachten. Luchtverontreiniging leidt op termijn tot een toename van hart- en vaatziekten. Maar dat er een acuut effect is, is nieuw.