'Europa moet van nationale erf af'

Mark Kranenburg

Ingrijpen, veranderen en verdedigen. Met die woorden presenteerde Jacques Monasch zich gisteren via de website youtube las kandidaat-lijsttrekker voor de PvdA bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van volgend jaar. In de jaren negentig was hij campagnemedewerker bij de PvdA. Uit onvrede met de koers van de PvdA en de deelname van de partij in het kabinet Balkenende schreef Monasch vorig jaar een manifest waarin hij opriep tot een meer sociaal-democratische koers.

Al veel reacties gekregen op uw kandidatuur?

„Er zijn al een paar honderd hits op youtube gekomen. En daarnaast wordt mijn website ook goed bekeken. Dus ik ben wel tevreden.”

Hoe waren de reacties uit de partij?

„Gelukkig zeer positief. Ik heb een positief kritische grondhouding tegenover Europa en het merendeel van de PvdA-kiezers zit ook op die lijn. En alom wordt gewaardeerd dat ik na mijn kritische opstelling over de koers van de partij nu verantwoordelijkheid durf te nemen.”

Is het niet vreemd dat u zich kandidaat stelt terwijl het programma op dit moment door anderen onder leiding van Jan Pronk wordt geschreven?

„Dat is inderdaad een beetje een probleem. Hoe voer je een lijsttrekkersstrijd in een programma dat elders wordt ontwikkeld. Ik vind dat je als kandidaat-lijsttrekker moet aangeven waar je staat, nog voordat het programma er is. Ik zie wel waar Pronk mee komt en dan is er nog voldoende tijd om het programma te beïnvloeden. Het is natuurlijk ook waanzin om met z’n allen eest het programma te onderschrijven en dat we daarna als kandidaat-lijsttrekkers gaan doen alsof we het met elkaar oneens zijn.”

Hoe hebt u in 2005 gestemd bij het referendum over de Europese Grondwet?

„Toen heb ik met overtuiging tegen gestemd, net als driekwart van de PvdA-stemmers. Ik bevond me dus in goed gezelschap.”

Had er een referendum over de opvolger van de Grondwet, het Verdrag van Lissabon, moeten worden gehouden?

„Ja. Ik vind het jammer dat we door de druk van het CDA zo gauw zijn omgegaan.’’

Wat is uw belangrijkste programmapunt?

„Europa moet van het nationale erf af. De EU moet alleen doen waar het goed in is. Het is toch absurd dat het minderhedenbeleid van Amsterdam uit Brussel wordt gesubsidieerd. Maar daarnaast staat buiten kijf dat Europa belangrijk is voor de internationale samenwerking.”

Tegen wie zou u het als PvdA-lijsttrekker het liefst willen opnemen in de verkiezingscampagne?

„Ik zou zeggen: laat Van Baalen van de VVD maar komen. Bij de SP hoor ik steeds de naam van Harry van Bommel. Ik hoop het. Hoe sterker de kandidaten, hoe beter het debat.”