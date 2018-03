En er komt heus geen digitale file

De exaflood noemen Amerikaanse experts het. Een exponentiële groei van het internetverkeer, genoemd naar de exabyte (een 1 met achttien nullen) gaat ons internet lamleggen, mogelijk al binnen een jaar of twee. E-mail ophalen gaat dan weer net zo langzaam als het vroeger ging, via de telefoonlijn.

Iedereen in de digitale file: de doemverhalen blijven de ronde doen. Maar waar ontstaat dan die opstopping precies en is dat niet eenvoudig op te lossen?

Het wegennetwerk is een aardige metafoor voor het internetverkeer: de zogeheten back bone van het internet, de duizenden glasvezelkabels die op de bodem van de zee en onder de grond liggen, zijn te vergelijken met een internationaal netwerk van brede snelwegen.

Ze komen Nederland binnen bij een groot knooppunt waarop providers zijn aangesloten, de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) en vertakken zich daarna verder via wijkcentrales, circa 1.400 in heel Nederland. De wijkcentrales zijn te vergelijken met afritten: daar gaat het verkeer van de grote weg af. De glasvezel gaat hier over in koperdraad of coax, dat minder gegevens per seconde kan verwerken dan glasvezel.

Volgens Tim Stronge, vicepresident van de researchafdeling van Telegeography, een bedrijf dat internationale communicatie in kaart brengt, zullen de opstoppingen zich niet snel voordoen op het glasvezelnetwerk, ook niet als iedereen steeds meer online video en tv gaat kijken, een activiteit die relatief veel bandbreedte vergt. „Volgens ons onderzoek neemt het internetverkeer wel heel snel toe. Maar ten eerste zijn er allerlei manieren om het internetverkeer efficiënter te laten verlopen en ten tweede is bandbreedte geen schaars goed. Een nieuwe kabel leggen kost wel wat, maar het is een rechttoe rechtaan operatie”, zegt Stronge.

Volgens Telegeography wordt van de kabels in de Atlantische oceaan op dit moment 23 procent van de capaciteit gebruikt, in de Stille Oceaan is dat 18 procent. „Als er nu geen verbetering van het netwerk meer zou plaatsvinden, zijn de kabels in 2012 of 2013 voor de volle 100 procent in gebruik. Maar tegen die tijd zijn er heus al weer nieuwe kabels aangelegd”, stelt Stronge.

Het probleem zit hem ook niet in de Amsterdam Internet Exchange. Soms wordt daar bijna 420 gigabit aan dataverkeer per seconde doorgegeven. Dat is enorm veel, maar als je die cijfers vergelijkt met voorgaande jaren wordt iets anders duidelijk: de groeisnelheid van het internet neemt af.

Jarenlang verdubbelde het verbruik in Nederland, maar in 2007 bedroeg de groei nog maar 70 procent. Ook voor 2008 verwacht de AMS-IX geen verdubbeling meer. Dat komt doordat de meeste mensen die internet wíllen hebben, het inmiddels ook hebben: de zogeheten internetpenetratie is in Nederland vrijwel volledig.

Het belangrijkste knelpunt zit volgens veel internetexperts in de wijkcentrales. Die kunnen wél onder druk komen te staan door de groeiende hoeveelheid dataverkeer van de steeds populairdere videosites. Het ‘streamen’ van video vergt veel meer bandbreedte dan bijvoorbeeld het sturen van een mailtje. In Nederland is YouTube deze zomer doorgedrongen tot de topdrie van bestbekeken sites.

Net als op de weg nemen de opstoppingen toe als iedereen langs dezelfde oprit de digitale snelweg op wil: videofeeds met veel simultane kijkers kunnen het netwerk overbelasten. Internet is – in tegenstelling tot bijvoorbeeld televisie – niet ontworpen om alle gebruikers hetzelfde signaal te geven.

Dat was bijvoorbeeld te merken tijdens de laatste Winterspelen, die de NOS ook uitzond op digitale televisiekanalen. Wat bleek: rond vier ’s middags logden veel mensen in en om negen uur ’s avonds werden de hoogste pieken gemeten. Zo’n 30.000 mensen keken tegelijk naar de sportuitzendingen. Om fileleed te voorkomen beperkte de NOS de grootte, en daarmee de kwaliteit van de videobeelden.

Bij wijze van experiment verbond de NOS tijdens het online streamen van de Olympische Zomerspelen vorige maand providers direct met de computers van de omroep, buiten de Amsterdam Internet Exchange om. Een privéweg dus, al lost die het probleem van simultane kijkers in de wijken niet direct op.

Maar in Nederland zal het toenemende dataverkeer ook daar naar verwachting niet tot grotere opstoppingen dan nu gaan leiden. Adsl-gebruikers zijn via een koperdraad verbonden aan een van de ongeveer 1.400 wijkcentrales van KPN. Wie dicht bij de wijkcentrale woont, heeft een snellere internetverbinding (tot zo’n 20 megabit per seconde). Woon je ver van een wijkcentrale, dan is de maximale snelheid lager (8 megabit of nog minder).

KPN is bezig met het leggen van snel glasvezel tot aan de straatkast. Daardoor kan de snelheid van adsl verhoogd worden tot 30 megabit voor vrijwel alle gebruikers. Volgend jaar moet een miljoen Nederlandse huishoudens daar van kunnen profiteren, hoopt KPN. Kabelaars (Ziggo, UPC) zien op hun beurt nog mogelijkheid om de doorvoersnelheid via de coaxkabel te verbeteren. „De Nederlandse infrastructuur kan het groeitempo van het internet makkelijk bijbenen”, concludeert Cara Mascini van AMS-IX.

Glasvezel tot achter de voordeur (fiber to the home) kan in de toekomst lokale distributieproblemen verder oplossen. Het aantal huishoudens met dit razendsnelle internet is in Nederland nog te verwaarlozen.

Mascini wijst erop dat het vooral Amerikaanse rapporten zijn die constateren dat het internet verstopt raakt. Maar dat is ook een groter land: „In de VS zijn de afstanden tot de eindgebruiker veel groter dan hier.”

Een Amerikaanse provider is volgens Mascini daarom veel meer geld kwijt om het netwerk up to date te houden. Nederland is daarmee vergeleken „één grote stad”, waar iedereen dicht bij de digitale snelweg woont.

Kijk voor meer cijfers over de groei van internet en de exaflood op nrcnext.nl/links