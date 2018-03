Een soort nrc.next, maar dan op toneel

„Wij zijn niet in dienst van het publiek. Wij schrijven wat wij vinden dat zij moeten weten en wij weten beter wat zij moeten weten dan zij”, zegt ‘ster-reporter’ Gert Paping. „En waar baseer je die superioriteit op?”, vraagt journalist Jeroen. „Op het feit dat ik beter geïnformeerd ben, lul”, antwoordt Gert.

Het gaat hier niet om een werkelijke discussie op een redactie. Gert en Jeroen zijn fictieve journalisten. Ze zijn personages uit het theaterfeuilleton Maandageditie. Zeven voorstellingen lang verdiepen theatergroep Aluin en Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel) zich in de toekomst van de journalistiek.

De wat oudere Gert is de ster-reporter van het ouderwetse kwaliteitsdagblad De Editie, Jeroen werkte voor het jonge, hippe Maandag. De twee kranten fuseren, en worden Maandageditie. De fusie verloopt niet zonder moeilijkheden, want de visies verschillen nogal. Zo stemt de jongere garde de verslaggeving graag af op de belevingswereld en wensen van het publiek, terwijl de oudere garde gelooft dat zij beter weet wat het publiek dient te lezen.

„Elke voorstelling is net zo opgebouwd als de krant”, zegt Aluin-regisseur Erik Snel (46).

„En eigenlijk is elke voorstelling een nieuwe editie”, vult Het NUT-regisseur Greg Nottrot (25) hem aan. „Lichte rubrieken als horoscoop en weer komen voorbij, maar elke week nodigen we ook gasten uit. Iemand uit de actualiteit wordt door ons, in de rol van journalist, geïnterviewd. Ook nodigen we telkens een ethicus of filosoof uit om te discussiëren over journalistiek en de waarheid.”

De theaterreeks is gebaseerd op de toneeltekst Stop de persen van regisseur Snel. Hij bereidde zich voor door „oneindig veel gesprekken” te voeren en zoveel mogelijk te lezen. Ook een publiek debat tussen Hans Nijenhuis, chef nrc.next, en oud-redacteur van de Volkskrant Francisco van Jole bleek nuttig. Snel: „Van Jole vind het een belachelijk idee dat de lezer zou bepalen hoe de krant eruit zou zien, terwijl Nijenhuis de krant vertegenwoordigt die ook leuke dingen wil doen. Het krachtenveld tussen oud en nieuw heb ik uit die discussie gehaald.”

Dat krachtenveld bestaat ook tussen beide theatergezelschappen. „We behoren tot verschillende generaties”, zegt Snel. „Aluin bestaat uit verhalenvertellers, terwijl Het NUT een meer journalistieke, onderzoekende houding heeft.” Nottrot: „Ik verwacht directe betrokkenheid van het publiek. Het is een gelijkwaardige partner.”

Maandageditie kiest er dan ook voor de krantenlezer (aanwezig als theaterbezoeker) mede te laten bepalen hoe de voorstelling verloopt. Zo plukt Nottrot drie onderwerpen van nu.nl, waaruit het publiek er een kiest. Tijdens de avond gaat hij bellen, in de hoop aan het einde een telefonisch interview met een betrokkene te kunnen doen. Live, over de speakers op het podium. „Door de realiteit van buiten het theater binnen te halen, bestaat een onzekerheid over de personages: wie zijn echt? Net als een krantenlezer zich soms afvraagt wat waar is”, zegt Nottrot.

Ook tussen de voorstellingen door verdwijnt de scheiding tussen realiteit en spel, want de acteurs gaan deeltijd aan het werk als journalist. De grote tafel in de werkruimte van Aluin, waaraan gewoonlijk tekstrepetities plaatsvinden, functioneert als redactietafel. Alle acteurs dragen tijdens de wekelijkse redactievergadering actualiteiten en mogelijke gasten aan. Ook onderhouden ze gezamenlijk de website. „We willen onszelf ook die journalistieke druk opleggen, dus we regelen veel gasten de week van tevoren pas”, zegt Snel. „Gewoon omdat het leuk is om redactietje te spelen tussendoor.”

Maandageditie: elke maandagavond om 20.00 uur. van 22 september t/m 3 november in Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, Utrecht. Reserveren: theaterkikker.nl Een voorproefje aanstaande zondag: om 13.30, 15.00 en 16.30 uur. Gratis kaarten een half uur voor aanvang.