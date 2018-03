Een dokter aan de lijn

Wie de dokter nodig heeft, zette zich schrap: 40 procent van de telefoontjes naar de huisartsenpraktijk stuit op de ingesprektoon of een antwoordapparaat. Er wordt op zijn snelst na tien minuten opgenomen. Wie de dokter héél érg nodig heeft, belt – als zijn huisarts daarin voorziet – diens aparte alarmnummer. Een kwart van de spoedgevallen slaagt er niet in om het antwoordapparaat te passeren, maar drie van de vier spoedeisende telefoontjes krijgen gehoor. Tenminste, als men het geluk heeft om in de ochtend ziek te worden. Slaat de spoedeisende ellende na het middaguur toe, dan vangt 40 procent bot.

Deze cijfers zijn bevindingen van het onderzoek naar de bereikbaarheid van huisartsen, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) lieten uitvoeren.

De opdrachtgevers achten de situatie „onverantwoord”. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) erkent het eigen falen, belooft beterschap en vraagt de overheid om financiële steun. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) verklaarde dat de „spoednorm” van de IGZ ook zijn norm is: een spoedeisende oproep moet binnen 30 seconden op antwoord kunnen rekenen. Gewone telefoontjes verdragen maximaal twee minuten wachttijd. Voor extra financiële ondersteuning ziet de minister geen aanleiding, want er is de afgelopen jaren al stevig geïnvesteerd in de huisartsenzorg.

Dat artsen slecht bereikbaar zijn is bekend. Een IGZ-rapport uit 2005 deelde al een waarschuwing uit aan de huisartsenposten – toen werd 11 procent van de spoedmeldingen pas na een minuut beantwoord en 1 procent helemaal niet. Dat is nu alleen maar ernstiger geworden. En nog altijd zit de helft van de patiënten bij een huisartsenpraktijk zonder apart spoednummer.

Hoezeer het onderscheid tussen reguliere en spoedtelefoontjes ook te rechtvaardigen valt, in de werkelijkheid van de alledaagse emoties telt het minder. Mensen bellen de huisarts niet voor de gezelligheid, maar bij zorgen over iets wat velen zien als hun kostbaarste bezit: de eigen gezondheid en die van het gezin. Geen gehoor of lang wachten leidt tot paniek, of er nu spoed geboden is of niet.

Het verzoek van de huisartsen om meer geld voor extra assistentie lijkt een wat automatische reflex. Reorganisatie van de praktijk is ook een mogelijkheid. De doktersassistenten die nu worden ingezet om bijvoorbeeld oren uit te spuiten, kan opgedragen worden om bij hun werkzaamheden het aannemen van de telefoon prioriteit te geven. Herhalingsrecepten en andere min of meer administratieve verzoeken belasten de telefoonlijn niet als ze per e-mail geschieden. De verrassing van het onderzoek is dat huisartsen het best bereikbaar zijn op de traditioneel volle maandagochtend. Blijkbaar wordt er geanticipeerd op de drukte van na het weekend. Wie iets op maandag kan, kan het op andere dagen ook. Dat geldt net zo goed voor dokters.