Edith van Dijk ook op 10 kilometer vierde

DUBROVNIK. Edith van Dijk is gisterenbij de EK zwemmen open water in het Kroatische Dubrovnik als vierde geëindigd op de 10 kilometer. Die klassering behaalde de Nederlandse zwemster een dag eerder ook al op de 5 kilometer. Linsy Heister eindigde kort achter Van Dijk als vijfde. De winst op de 10 kilometer ging naar de Russische Larisa Iltsjenko. Op de tweede plaats eindigde de Italiaanse Martina Grimaldi en op de derde plaats de Française Alice Franco. Olympisch kampioene Iltsjenko, tevens achtvoudig wereldkampioene in het open water, tikte aan na 2 uur en 30,9 seconden. Van Dijk komt zondag ook nog in actie op de 25 kilometer.