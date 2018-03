Echt geen Animal Farm in onderwijs

Maar net zo platvloers als sommige mensen denken over de vakbonden, zo platvloers denkt Dresscher over bestuur, toezicht en adviseurs. Ik ben het volstrekt met hem eens - als adviseur, bestuurder en toezichthouder - dat de beloning van managers fatsoenlijk moet zijn. Maar voor het grootste deel van de managers in het onderwijs geldt al dat zij gewoon onder de CAO vallen, die door de vakbonden wordt afgesloten.

En wie directeuren van basisscholen kent, weet dat deze mensen zich helemaal uit de naad werken - en daar nauwelijks meer mee verdienen dan de leerkrachten. De bonden zouden juist aan die managers meer aandacht moeten besteden. Helaas probeert Dresscher een beeld te schetsen van een soort Animal Farm in het bestuur van het onderwijs. Hij toont daarmee aan dat hij er niet op uit is om het onderwijs te verbeteren, maar alleen de verhoudingen tussen docenten, managers en bestuurders op scherp te zetten.