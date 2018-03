Drie keer brons voor Nederland op Paralympics

Rotterdam, 11 sept. Tafeltennisser Nico Blok heeft vanochtend een bronzen medaille gewonnen op de Paralympische Spelen in Peking (klasse 6/7). Blok versloeg in de strijd om de derde plaats de Duitser Rainer Schmidt met 3-1. Eerder op de dag behaalde ook tafeltennisster Kelly van Zon een bronzen medaille (klasse 6/7). Ze won in drie games van de Egyptische Mahmoud Faiza Afify. Zwemster Chantal Boonacker won gisteren het brons op de 100 meter rugslag (klasse S7). Opnieuw zijn er op de Paralympische Spelen twee gewichtheffers betrapt op doping. De Malinees Facourou Sissoko en de Oekraïense Loedmila Osmanova zijn allebei positief bevonden op anabole steroïden. Eerder werden de Pakistaanse gewichtheffer Naveed Ahmed Butt en de Duitse rolstoelbasketballer Ahmet Coskun ook al betrapt op dopegebruik. Het Internationaal Paralympisch Comité heeft de gewichtheffers direct na het bekendmaken van testresultaten verwijderd uit het atletendorp.