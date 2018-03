Dokter, kunt u dat uploaden?

De Tweede Kamer debatteert deze week over een wetsvoorstel betreffende de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD).

Het staat voorop dat de invoering van het EPD noodzakelijk is. Er kunnen levens mee gered worden en de zorg aan patiënten kan er veel efficiënter door worden verleend. Er vallen nu onnodig veel doden, doordat de ene zorgverlener niet weet wat de ander heeft voorgeschreven. Maar het wetsvoorstel is nu al verouderd, en dus niet klaar voor de toekomst.

Het huidige wetsvoorstel voor het EPD is gebaseerd op een ontwerp van begin 2000. In ict-jaren is dit eeuwenoud. In plaats van naar de toekomst te kijken, wordt met dit wetsvoorstel een stap achteruitgezet. Dat vinden wij niet alleen, ook twee medewerkers van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RvZ) uitten hun bezorgdheid aan het ministerie van VWS. In een artikel in het vakblad Medisch Contact, vorige maand, vergeleken zij het wetsvoorstel met het gebruiken van een paardentram, waar een hogesnelheidslijn beschikbaar is. Het ministerie van VWS sloeg deze kritiek in de wind.

Het wetsvoorstel is gebaseerd op een arts- en patiëntsituatie uit begin 2000, toen de patiënt geen actieve rol had in de informatievoorziening over zijn ziekte. Dat is niet vreemd, want ADSL moest nog ‘uitgerold’ worden en het aantal ouderen dat op internet zat, was nihil. Patiënten waren nog niet zo handig met ict en internet.

In de afgelopen zeven jaar heeft zich echter een ware ict- en internetrevolutie voltrokken. Inmiddels leven we in een wereld waar we niet zonder internet kúnnen. Bankzaken, vakantieboekingen en andere aankopen verlopen nu via internet. In deze ontwikkeling past dus ook een patiënt die online toegang heeft tot zijn integrale dossier, van al zijn zorgverleners zoals huisarts, apotheek, ziekenhuis, specialist en psychiater.

En hier zit het heikele punt. In het wetsvoorstel wordt het belangrijkste vergeten: de patiënt. Het ministerie zegt dat de patiënt centraal moet staan, maar gaat uit van een verouderde situatie waar dat nog niet mogelijk was. Als de patiënt van de overheid die centrale rol krijgt, dan betekent het ook dat de informatievoorziening van die patiënt beschikbaar moet zijn voor de patiënt zelf.

De aanpak in het wetsvoorstel valt niet te verenigen met de doelstelling de patiënt centraal te stellen. In het huidige wetsvoorstel wordt namelijk de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners geregeld via een bureaucratisch Landelijk Schakelpunt. De patiënt wordt hiermee buitenspel gezet, want hij heeft zo geen of slechte directe elektronische toegang tot zijn medisch dossier.

Ziekenhuizen zouden de verantwoordelijkheid voor het dossier bij de eigenaar moeten leggen. Als de patiënt een centrale rol gaat spelen in de informatievoorziening die het EPD mogelijk maakt, dan betekent het ook dat patiënten bij het maken van een afspraak allerlei gegevens willen meesturen over hun klacht of ziekte. Online triage en online anamnese wordt dat in het vak genoemd.

De patiënt van morgen zal aan het eind van het consult vaker vragen: „Dokter, kunt u mijn gegevens even uploaden?” Zorgverleners en instellingen moeten zich hierop instellen en hun werkwijze moet dus drastisch worden aangepast.

Het wetsvoorstel is afgestemd op en door zorgverleners, maar juist de patiënt, in plaats van de zorgverlener, moet in de driver’s seat. Want niet het elektronisch patiëntendossier zelf heeft de toekomst, maar de patiënt die dit dossier beheert.

Gert Jan Dijkmans van Gunst is partner van adviesbureau YNNO. Hans Kedzierski is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Medisch Centrum in Alkmaar. Leen van Leersum is voorzitter van de Raad van Bestuur Emergis, Centrum voor Geestelijk Gezondheidszorg in Goes.

