De toneelleeuw is verdwenen

„Een gedreven en strijdvaardige toneelleeuw.” En: „Reusachtig acteur met die enorme kop.” Die woorden typeren toneelreus Albert van Dalsum (1889-1971). Op het Theaterfestival werd gisteren in de Amsterdamse Stadsschouwburg de aan Van Dalsum gewijde website geopend in de reeks Een leven lang theater.

Van Dalsums tweede leven op internet is te danken aan het archief van het Theater Instituut Nederland en het bureau Interakt. Een tocht door zijn leven met talrijke foto’s, historische verwijzingen, geluids- en beeldfragmenten geeft de bezoeker de kans de acteur te volgen. Van Dalsum was in zijn 55-jarige carrière betrokken bij vijftien toneelgezelschappen. Hij was regisseur en ontwerper van expressionistische decors. Bij zijn gouden jubileum in 1959 werd de Albert van Dalsum Ring ingesteld; een onderscheiding die laureaten aan elkaar doorgeven en nu in handen is van Gijs Scholten van Aschat.

Acteur Peter Oosthoek ontving de ring uit handen van Ko van Dijk in 1972. Hij noemt Van Dalsum „een acteur met een vooroorlogse exuberante toneelmimiek, die na de oorlog speelde”. In de radio- en tv-beelden op de site, zien we de ‘levende’ Van Dalsum. Hij is in 1968 te gast bij Mies Bouwman en verdedigt de destijds omstreden toneelauteur Harold Pinter. Van Dalsum betoogt met kalme stem en precieze woordkeus. Allesbehalve een toneelleeuw.

Een voorstelling op de site die ik graag echt had willen zien, is Van Dalsum als Koning Lear in 1964. Gehuld in mantel, dwaalt hij in de waanzinscène over de heide. Waar is de toneelleeuw gebleven? Nergens. Timide dictie, minimale gebaren, levendige blik en vooral: spel met humor. De virtueel acterende Van Dalsum herschrijft de toneelgeschiedenis.

eenlevenlangtheater.nl/albertvan dalsum