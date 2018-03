De grootste deeltjesversneller ter wereld is gisteren bij Genève succesvol opgestart. In de ondergrondse tunnelring van 27 kilometer moeten later dit jaar protonen gaan botsen. De hoop is dat zo het nog onontdekte Higgsdeeltje opduikt, de sleutel tot het Standaardmodel van alle materie. Een 16-jarig meisje uit India pleegde gisteren zelfmoord uit angst dat het experiment het einde van de wereld zou inluiden. (NRC)