Elle s’appelle Sabine

Regie: Sandrine Bonnaire. Met: Sabine Bonnaire.****

Ooit dansten ze samen op het strand. Toen werd het leven voor de een vederlicht en voor de ander loodzwaar. Het zijn Sandrine Bonnaire, de gevierde Franse actrice, muze van veel Franse regisseurs, en haar zuster Sabine, na een lange lijdensweg langs artsen en apotheken eindelijk op volwassen leeftijd met een autistische stoornis gediagnosticeerd. Elle s’appelle Sabine is het portret van de ene zus door de andere. Zo probeert Sandrine te analyseren wat er mis ging met Sabine, hoe het kwartje van het lot valt, en hoe verwijtbaar de Franse medische stand is. Haar debuutfilm is dan ook niet minder dan een J’accuse.

Na z’n première vorig jaar tijdens het Filmfestival Cannes en een bekroning met de Fipresci-prijs van de internationale filmkritiek, leverde dat haar een uitnodiging bij president Sarkozy op. Minder uitgesproken is Bonnaire over de rol die haar familie en zij zelf in het leven van Sabine hebben gespeeld. Hebben zij wellicht ook steken laten vallen? Door deze vragen niet te stellen, resoneren ze mee in de coulissen van deze film. Dat maakt dit portret van ziekte en familieliefde in al z’n lichtheid confronterend en onvermijdelijk.