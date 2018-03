De corporatie wil liever commercieel verder

Enschede/Den Haag. - Als je ergens vrijwillig toetreedt, moet je ook weer vrijwillig kunnen uittreden. Het gaat misschien niet op voor een enkele dubieuze sekte, maar verder lijkt het een waterdichte redenering.

Toch lijkt dit niet op te gaan voor het bestel van instellingen die verantwoordelijk zijn voor de volkshuisvesting: de woningcorporaties. Minister Vogelaar (Wonen, PvdA) weigert het verzoek van woningcorporatie De Veste uit Ommen en woningstichting Den Helder in te willigen om uit dit bestel te stappen, en daarmee commerciële bedrijven te worden. Het is een beslissing die inmiddels juridisch wordt aangevochten.

Kamerlid Paulus Jansen (SP) moet er niet aan denken dat De Veste bij de rechter gelijk krijgt. „Het hele systeem van woningcorporaties dreigt dan in te storten, want er bestaan veel meer corporaties die het bestel eigenlijk zouden willen verlaten.”

Directe aanleiding voor woningstichting Den Helder en corporatie De Veste uit Ommen om uit het bestel te willen stappen, is de winstbelasting die sinds 1 januari moet worden afgedragen. Daarnaast heeft minister Vogelaar nog een heffing aangekondigd om haar plannen voor veertig wijken mee te financieren. Omdat commerciële vastgoedpartijen meer fiscale aftrekmogelijkheden hebben, zijn veel corporaties financieel in het nadeel, stellen zij.

Directeur Jan Sinke van De Veste: „We hebben nu het punt bereikt waarop corporaties meer nadelen dan voordelen ondervinden van het bestel. Voor De Veste betekent heffing van de vennootschapsbelasting over een periode van vijftien jaar een financieel nadeel van 62 miljoen euro – het vermogen van De Veste bedraagt 140 miljoen euro. Wij kunnen onze taak om volkshuisvesting te realiseren beter vervullen buiten het bestel dan daarbinnen. Het is nu de tijd daar vragen over te stellen. Als je wacht, heb je straks geen recht van spreken meer.”

Peter Kramer, financieel directeur van woningstichting Den Helder, zegt dat zijn corporatie voor 5 tot 7 miljoen euro wordt benadeeld door het nieuwe regime sinds 1 januari. „Daarmee liggen de ambitieuze herstructureringsplannen van Den Helder op zijn gat.”

Volgens econoom en oud-topambtenaar Sweder van Wijnbergen is minister Vogelaar bezig het sociale woningbestel op te blazen. „Allerlei nieuwe regels hebben het karakter van het bestel ingrijpend gewijzigd. Als je alles optimaliseert kun je sociale woningbouw inmiddels makkelijker buiten, dan binnen het bestel realiseren.”

Van Wijnbergen spreekt van een „ernstige zaak”. „Ik verbaas me erover dat er zo weinig mensen zijn die beseffen dat we bij een point of no return zijn. Corporaties kijken massaal naar De Veste. Als de woningbouwcorporatie gelijk krijgt van de rechter, voorzie ik een uittocht. Zelfs als corporaties aanbieden om onder het woningtoezicht te blijven, zoals De Veste doet, verliest de overheid haar mogelijkheden voor centrale aansturing van de volkshuisvesting.”

Jan Sinke van De Veste zegt dat hij eigenlijk een vraag heeft gesteld waar niemand het antwoord op wil weten. „Ga maar na, als minister Vogelaar zegt dat wij een soort staatsonderneming zijn en daarom niet kunnen uittreden, dan heeft ze een mededingingsprobleem. Dan zal Brussel moeilijk gaan doen. Maar dat geldt ook als juist wordt gesteld dat wij zelfstandige ondernemingen zijn. Dan is er sprake van onterechte staatssteun.”

Juristen denken verschillend over de kansen van Vogelaar. Het kan nog jaren duren voordat duidelijk is wat er in dit opzicht mag en kan, is de inschatting van hoogleraar volkshuisvesting Jan van der Schaar, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Van der Schaar bespeurt een „grote boosheid” bij corporaties. „Die wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van frustraties in de periode na de financiële ontvlechting in 1995: over het inflatievolgende en strikte huurbeleid, de discussie over sturing van of afroming van het vermogen door een heffing voor de wijkaanpak van Vogelaar en algemene invoering van vennootschapsbelasting, alsof het gewone ondernemingen zijn. En dat zijn ze niet.”

Volgens advocaat Casper Schouten gaat het om een juridisch niemandsland. „Mijn basisgevoel zegt: als je ergens in kan, moet je er ook weer uit kunnen. Corporaties hebben in 1995 al afgerekend met de overheid, ze zijn toen op afstand gezet. De twee heffingen van Vogelaar zijn twee druppels tegelijk die het stelsel in gevaar hebben gebracht.”

Advocaat Stan Bagge zegt dat het om kapitaal gaat dat niet van de corporaties is. „Het vermogen van corporaties behoort per definitie toe te komen aan de volkshuisvesting. Dan kun je niet alle grip op de corporaties verliezen. Stel dat de minister een corporatie een aanwijzing geeft, kan je dan vervolgens besluiten om zo maar uit het bestel te stappen? Het is een grondwettelijke taak om voor voldoende woningen te zorgen.” Hij meent daarom dat het hier gaat om een politiek probleem. „Als overheid moet je kunnen bijsturen en ingrijpen in de volkshuisvesting.”

SP-Kamerlid Jansen verbaast zich er vooral over dat minister Vogelaar geen plan B heeft. „Vorig jaar is de discussie over uittreding al begonnen. Toen bleek dat er onduidelijkheid was in de wet. Als bewindsvrouw zou je dan dit mogelijke lek als een speer moeten gaan dichttimmeren. Maar dat is niet gebeurd. Als de rechter straks in het nadeel van Vogelaar beslist, heeft de minister een groot politiek probleem. Zij heeft willens en wetens de deur opengezet.”