correcties & aanvullingen

RTL Nieuws

In het artikel Obama-McCain: 9 uur lang bij de NOS (woensdag 10 september, pagina 32 en 33) staat in de onderkop: ‘RTL vindt een uitzending van anderhalf uur op verkiezingsnacht genoeg’. Dat klopt niet. Weliswaar zendt RTL Nieuws niet in de nachtelijke uren uit zoals NOS Nieuws, maar de rubriek begint in de ochtend van 5 november vanaf 6.00 uur Nederlandse tijd met het bekendmaken van de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in een vier uur durende rechtstreekse uitzending.