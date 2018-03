Claims van Noorse duikers afgewezen

Noorse Noordzeeduikers die een belangrijke rol speelden bij de ontwikkeling van de Noorse olie- en gasindustrie en die al vele jaren tevergeefs strijden voor schadevergoeding wegens ernstige aantasting van hun gezondheid, hadden gisteren nieuwe tegenslag.

Een rechter in Oslo wees hun eis af dat de Noorse staat schadevergoeding moet betalen. De staat is niet verantwoordelijk, aldus de rechter, aangezien de duikers in dienst waren van particuliere bedrijven. „Noch volgens de wet, noch volgens precedenten” heeft de staat de plicht schade te vergoeden wegens aantasting van de gezondheid, aldus de uitspraak.

De North Sea Divers Alliance (NSDA), de Noorse organisatie van de zogeheten pionierduikers, is teleurgesteld over de uitspraak die als „buitengewoon zwak” wordt beschouwd, aldus Jan Rustad, media-adviseur van de NSDA. De duikers gaan in hoger beroep bij het hoogste gerechtshof in Noorwegen, aangezien de rechter in Oslo stelde dat alleen dit hof over volledige compensatie kan beslissen, aldus Rustad.

Honderden Noorse en buitenlandse duikers werkten in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw bij de olie- en gasexploitatie op de Noordzee en Noorse zee. Ze werkten vaak op grote diepten, tot 400 meter, in de ijskoude zee en met gevaren als explosies. Ze stonden onder zware druk van oliebedrijven die snel resultaten wilden boeken. Er waren geen regels zoals limieten voor diepzeeduiken, dat sinds enige jaren in Noorwegen tot maximaal 180 meter is beperkt. De gezondheid van vele tientallen duikers werd ernstig aangetast. Een onbekend, vermoedelijk groot aantal pleegde zelfmoord en vele anderen zijn door andere oorzaken jong overleden.

De Noorse staat heeft eerder erkend politiek en moreel verantwoordelijk te zijn voor hetgeen zich bij de olie- en gasexploitatie op het Noorse continentale plat afspeelde, maar wees financiële compensatie af. Twintig duikers van de NSDA alsmede de weduwe van een omgekomen duiker spanden eind januari het proces in Oslo aan, onder meer op basis van een dossier van bijna 14.000 bladzijden, grotendeels bestaand uit medische rapporten over de gezondheidseffecten van duiken op grote diepten. Hun eisen tot schadevergoeding beliepen in totaal 276,6 miljoen Noorse kronen (34,2 miljoen euro). De NSDA schat dat ruim 200 voormalige Noordzeeduikers aanspraak zouden kunnen maken op schadevergoeding.

De advocaat van de duikers, Marius Reikaras, stelde dat de Noorse staat beschermende maatregelen had moeten nemen op grond van de Europese Conventie van de rechten van de mens, die Noorwegen heeft onderschreven. Omdat er geen regels werden uitgevaardigd is de staat aansprakelijk voor de schade, aldus zijn claim. De Oslose rechter erkende dat de Noorse nationale wetgeving ondergeschikt is aan deze Europese conventie, maar stelde dat alleen een hoger rechtscollege bevoegd is tot een door de duikers geëiste toetsing. De rechter erkende wel dat de aantasting van de gezondheid van de duikers het gevolg is van hun werk voor de olie-industrie.

Noordzeeduiker Tom Engh van de NSDA zei al voor de uitspraak in Olso dat dit proces het begin is van een nieuw lang gevecht. Als de eisen van de duikers waren toegewezen had de Noorse staat mogelijk vele honderden miljoenen kronen moeten betalen. De strijd van de Noorse duikers om compensatie is volgens veel Noren een schandvlek van de rush naar olie en gas op het Noors continentaal plat in de jaren zeventig. Noorwegen is inmiddels de derde olie-exporteur ter wereld. De Noorse staat stort de inkomsten van de olie- en gasindustrie in een apart fonds dat eind vorig jaar volgens het IMF 373 miljard dollar omvatte.