Chinlone is een Birmese sport, die het midden houdt tussen voetvolleybal, acrobatiek en Balinese dans. Het wordt gespeeld met een bal gemaakt van bamboe. De schoonheid van de sport is dat die niet competitief is. Je ‘wint’ door de bal in het spel te houden voor je teamgenoten.

Greg Hamilton raakte gefascineerd door Chinlone en maakte een documentaire over zijn poging het spel te leren. Meer over de sport en de film op www.mysticball-themovie.com