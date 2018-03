China: na ramp bij illegale mijn 128 doden

Minstens 128 mensen zijn in het noorden van China omgekomen door een modderstroom. Nog minstens 34 mensen raakten gewond bij de ramp, die mede werd veroorzaakt door een dam die niet sterk genoeg bleek. De dam moest afval van een nabijgelegen, illegaal gerunde ijzerertsmijn tegenhouden.

De modderstroom ontstond maandagochtend nadat een slecht afgeschermd reservoir met afval van de ijzerertsmijn door de hevige regenval van de afgelopen dagen in beweging kwam. De modderstroom sleurde huizen en auto’s mee en kwam uiteindelijk in de vallei terecht op een drukke marktplaats, waar tientallen mensen door verstikking om het leven kwamen.

Tweeduizend reddingswerkers, agenten en brandweerlui waren gisteren nog op zoek naar overlevenden in de zes meter hoge berg van modder en afval. Met schoppen proberen ze de modder los te wrikken. Volgens een woordvoerder van de lokale autoriteiten in Shaanxi is de kans dat er nog overlevenden worden gevonden ondertussen heel klein geworden.

Volgens de krant Shanghai Morning Post liggen nog honderden mensen begraven in de modder. Toen maandagochtend de slecht gebouwde dam, die het mijnafval moest tegenhouden, het begaf, stonden honderden mensen te wachten op het begin van de markt. Tegelijk was in een van de gebouwen in de vallei een vergadering aan de gang van de mijnuitbater, waar honderd mensen aanwezig waren. Volgens een familielid van een van de mijnwerkers hebben slechts drie aanwezigen de ramp overleefd.

De autoriteiten willen geen mededelingen doen over het aantal vermisten en zeggen dat er een onderzoek gaande is naar de oorzaak en de omvang van de ramp. Meer dan honderd mensen die op zoek zijn naar vrienden of familieleden werden gisteren opnieuw weggestuurd van de marktplaats. De hevige regenval en de zware modder maakt het moeilijk om groot materiaal in te zetten.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat de ijzerertsmijn Tashan illegaal werd gerund, aldus een woordvoerder van de overheid. „Dit is een illegaal bedrijf dat een verlaten stortplaats heeft misbruikt om haar extra mijnafval te dumpen”, werd gezegd op de staatstelevisie.

Negen mensen, onder wie de eigenaar van de mijn, werden al aangehouden. Volgens het staatspersbureau Xinhua zijn ook verschillende medewerkers van de lokale autoriteiten ontslagen. Onder hen het lokale hoofd van de administratie voor veiligheid op het werk, de partijsecretaris en de burgemeester. (AP, BBC)