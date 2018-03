China is o zo mooi

Show China Impressions, door IPA/Gold Coast. Gezien: 6/9 in Oude Luxor, Rotterdam. Tournee t/m 12/10. Inl. 0900-3005000, www.chinaimpressions.nl

Een beetje China-moe zijn we allemaal wel, na deze olympische zomer. Toch zijn 26 Chinese artiesten sinds dit weekend op tournee door Nederland met de show China Impressions – geen circus en ook geen reguliere dansvoorstelling, maar een reeks tableaux vivants die beelden oproepen van de Chinese geschiedenis, van het eerste keizerrijk tot de huidige hang naar verwesterd entertainment.

China Impressions is speciaal gemaakt voor de westerse markt en roept daarom onvermijdelijke associaties op met de toeristische attracties die door reisbureaus bij de prijs van een verre vakantiereis worden inbegrepen. Maar die typering doet deze show onvoldoende recht. De aankleding is oogstrelend, de breedbeeldprojectie zet alle scènes in een passende sfeer en de belichting doet daar niet voor onder. Mooi, mooi, mooi.

Erg spannend of spectaculair wil het echter niet worden. Hier wordt een verfijnd soort bewegingskunst vertoond, waarin echt energieke dans of fabelachtige acrobatiek niet passen. Er zijn een paar voor-, zij- en achterwaartse salto’s te zien, en er is een pas de deux waarin de danseres op ongebruikelijke wijze door de danser wordt opgetild. Verder gaat het vooral om de elegante mouvementen en de soms bijna statische taferelen die ons een fleurige en hoogst exotische geschiedenis laten zien. Ik wilde op den duur wel eens iets spetterenders zien dan de zoveelste folkloristische formatiedans. Maar dat zal wel een typisch westerse reactie zijn.