CDA: straf besmetten met hiv

De CDA-fractie in de Tweede Kamer overweegt een wetsvoorstel in te dienen om bewuste besmetting met hiv strafbaar te stellen. In de huidige wetgeving blijkt het vrijwel onmogelijk om tot een veroordeling over te gaan.

„Een gedwongen tongzoen kan leiden tot een veroordeling voor verkrachting. Maar wanneer je bijna je best doet om een ander te besmetten met een verschrikkelijke ziekte, dan kom je daar mee weg”, zei Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) vanmorgen tijdens een debat met minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA). Die verzet zich niet bij voorbaat tegen een initiatiefwet: „We zullen ons zeker niet afsluiten voor argumenten.”

De Hoge Raad heeft tot driemaal toe geoordeeld dat mensen niet aangepakt kunnen worden voor besmetting met hiv. Het blijkt moeilijk aan te tonen dat opzet in het spel is. Daarnaast is de kans klein dat het virus daadwerkelijk wordt overgedragen tijdens onveilige seks.

De Tweede Kamer gaat verder akkoord met een wetsvoorstel van Hirsch Ballin waarin wordt geregeld dat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid krijgt om verdachten van gewelds- en zedenmisdrijven verplicht te onderwerpen aan een bloedtest als het slachtoffer door het misdrijf een besmetting met met het hiv-virus zou hebben opgelopen.