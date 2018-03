Bush keurde acties in Pakistan goed

De Amerikaanse president George W. Bush heeft persoonlijk toestemming gegeven voor unilaterale Amerikaanse grondaanvallen op Pakistaanse bodem. De Amerikanen zullen Pakistaanse leiders op de hoogte stellen als zij tot een aanval hebben besloten, maar niet om hun toestemming vragen.

Hoge Amerikaanse functionarissen hebben dat tegen The New York Times gezegd.

De Amerikaanse voorzitter van de chefs van staven admiraal Mike Mullen heeft gisteren in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden opgeroepen tot een nieuwe strategie die zich concentreert op het grensgebied van Pakistan en Afghanistan. „We kunnen extremisten opjagen en doden als ze uit Pakistan de grens oversteken. Maar de vijand zal blijven komen, totdat we nauwer samenwerken met de Pakistaanse regering om de schuilplaatsen te vernietigen van waaruit ze opereren”, aldus Mullen.

Na de verdrijving van het Talibaan-regime uit Kabul eind 2001 heeft het leiderschap van Al-Qaeda naar wordt aangenomen een toevluchtsoord gevonden in de Pakistaanse semi-autonome tribale gebieden. Veel Talibaan-aanvallen worden vanuit die gebieden uitgevoerd. De regering-Bush heeft Pakistan met miljarden dollars gesteund om de extremisten militair aan te pakken, maar is ontevreden over het resultaat. Het aantal aanvallen in Afghanistan vanuit de tribale regio’s stijgt alleen maar, ondanks Pakistaanse militaire operaties afgewisseld met vredesbesprekingen met extremisten.

De eerste bekend geworden grondaanval van Amerikaanse troepen in Pakistan is vorige week uitgevoerd. Toen helikopters dropten enkele tientallen militairen in het dorp Angor Adda, anderhalve kilometer vanaf de Afghaanse grens. Bij die gevechten zijn zeker twintig militanten gedood. De militairen bleven enkele uren in Pakistan en werden met luchtsteun begeleid. Doelwit waren strijders die uit het dorp in de tribale regio Zuid-Waziristan aanvallen hadden uitgevoerd op Amerikaanse bases aan de Afghaanse kant van de grens. Het is onbekend of de Amerikanen hun doelwit hebben getroffen. „De situatie in de tribale regio’s is niet te tolereren”, aldus een anonieme functionaris in The New York Times. „We moeten assertiever zijn. Er zijn bevelen verstrekt.” Volgens Pakistaanse bronnen is de regering in Islamabad vorige week pas na de aanval geïnformeerd. De minister van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassadeur uitleg gevraagd.