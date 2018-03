Brons voor zwemster Chantal Boonacker

Rotterdam. Zwemster Chantal Boonacker heeft gisteren op de Paralympische Spelen in Peking een bronzen medaille gewonnen op de 100 meter rugslag in de klasse S7. Boonacker tikte als derde aan in een tijd van 1.26,30. Het goud ging naar de Australische Katrina Porter, die in 1.24,30 een nieuw wereldrecord zwom. De Duitse Kirsten Bruhn won het zilver in 1.25,97. De Duitse rolstoelbasketballer Ahmet Coskun is positief bevonden op doping. Dat meldde de Duitse gehandicaptensportbond gisterochtend. Eerder werd de Pakistaanse gewichtheffer Naveed Ahmed Butt al betrapt op doping. Coskun zei zich van geen kwaad bewust te zijn. Hij is uit de paralympische ploeg verwijderd.