Britten testen Philips? vibrator

Voorzichtig, heel voorzichtig zet technologiebedrijf Philips de stap op een nieuwe markt: die van de seksspeeltjes. In Groot-Brittannië werd deze week de Intimate Massager geïntroduceerd, een vibratorset voor man én vrouw.

Hoewel Philips al jarenlang producten maakt voor de slaapkamer en de badkamer, gaat een ‘intiem’ artikel verder dan een scheerapparaat, wekkerradio of tandenborstel. De massageset is dan ook het eerste product uit de reeks Relationship Care, een marktsegment dat volgens Philips goede groeimogelijkheden en een uitstekende winstmarge biedt. In West-Europa wordt daar jaarlijks 280 miljoen euro aan uitgegeven , waarvan 70 miljoen in Groot-Brittannië. Philips denkt dat de vraag naar deze producten het grootst is op de Britse markt.

De Intimate massager is geen gewone vibrator, legt Annemarije Pikaar van Philips Consumer Lifestyle uit. „Hij is niet bedoeld om mee te penetreren, maar om de intimiteit weer terug te brengen in de slaapkamer. Onze primaire doelgroep bestaat uit mensen tussen de 35 en de 55 jaar, die al een langdurige relatie hebben.”

Het gaat er volgens Pikaar om dat stelletjes hun voorspel samen weer een stimulans geven. Om die reden kunnen de Britten kiezen uit drie varianten, waaronder de HF8340, een massageapparaat dat geleverd wordt met een kaarsenset. „Dat moet voor extra sfeer zorgen”, aldus Pikaar.

De hoogste verwachting heeft Philips van de duoset (HF8400) waarin een massageapparaat voor hem en voor haar zit. De opbergdoos dient meteen ook als een snoerloze oplader, en volgens Pikaar is het materiaal gemaakt van zacht rubber. „Hij maakt ook weinig lawaai.”

Philips wil het speeltje (prijs: vanaf 80 pond, ongeveer 100 euro) pertinent niet verkopen via seksshops, zegt Pikaar. „Uit onderzoek blijkt dat onze klanten dat niet prettig te vinden. Vandaar dat we hem via de toegankelijke kanalen gaan verkopen, zoals een keten van drogisterijen en webwinkel Amazon.”

Philips is voorzichtig met de introductie, zegt Pikaar. „We betreden immers een categorie die nieuw is voor ons. Daarom introduceren we het apparaat eerst in een pilotland, om te kijken of het aanslaat. Net zoals de Wake-up Light eerst in Frankrijk werd verkocht, en de Senseo koffieapparaten eerst in Nederland op de markt werden gebracht.”

Als de Britten gecharmeerd zijn van Philips’ seksspeeltje, is de Intimate Massager op zijn vroegst in 2009 in Nederland op de markt.