Bos: Overgroot deel bevolking gaat niet in koopkracht achteruit

Den Haag. Volgens minister Bos (Financiën, PvdA) zal voor het overgrote deel van de bevolking volgend jaar sprake zijn van koopkrachtbehoud of een kleine vooruitgang in koopkracht. Bij een verwachte economische groei in 2009 van 1 procent en een inflatie van 3 procent is dat ”nogal een prestatie”, aldus Bos. De minister reageerde op uitgelekte cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) die met Prinsjesdag openbaar worden gemaakt. Hieruit blijkt dat onder bepaalde omstandigheden enkele specifieke groepen - gepensioneerden en mensen met een minimumuitkering - er in koopkracht op achteruit zullen gaan. Naar aanleiding van de uitgelekte cijfers zei Bos: ”Een absolute koopkrachtgarantie voor ieder individu kan geen enkele politicus geven.” Twee weken geleden zei hij na afronding van het kabinetsberaad over de koopkracht in 2009: ”Niemand gaat er financieel op achteruit.”