Bolivia stuurt ambassadeur VS naar huis

De Boliviaanse president Evo Morales heeft de ambassadeur van de Verenigde Staten gevraagd het land te verlaten. De ambassadeur zou achter de gewelddadige protesten tegen Morales’ regering zitten.

De beschuldigingen werden gisteren door Morales geuit tijdens een toespraak in het presidentiële paleis in La Paz, de regeringstad van het Andesland. „De ambassadeur van de Verenigde Staten is aan het samenzweren tegen de democratie en wil dat Bolivia uiteenvalt”, zo zei Morales. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei gisteren in een reactie dat de beschuldigingen aan het adres van diplomaat Philip Goldberg nergens op gebaseerd zijn.

In Bolivia zijn de spanningen deze week hoog opgelopen als gevolg van aanhoudende en bij tijd en wijle gewelddadige demonstraties tegen het bewind van Morales, de eerste inheemse president van het land. Eerder op de dag was Bolivia al opgeschrikt door een ontplofte gaspijpleiding in het zuiden, in het departement Tarija. Protesterende tegenstanders van de regering zouden daar verantwoordelijk voor zijn geweest. De baas van het Boliviaanse energiebedrijf sprak in een reactie van een terroristische aanval.

Het verzet op straat tegen het bewind van Morales komt uit de koker van een vijftal departementen dat een grotere autonomie eist. Het gaat vooral om de wat welvarender departementen van Bolivia, die onder meer beschikken over grote gasvelden.

De Amerikaanse ambassadeur Goldberg, die sinds twee jaar in Bolivia is gestationeerd, had vorige maand nog overleg met Ruben Costas, de gouverneur van het gasrijke departement Santa Cruz. Costas en zijn departement voeren het protest in Bolivia tegen de plannen van Morales’ regering aan. Waarop de verdenkingen tegen Goldberg zijn gebaseerd, bleef gisteren onduidelijk.

Morales heeft twee jaar geleden de gasindustrie genationaliseerd, terwijl de betrokken departementen juist meer zeggenschap willen hebben over de bestedingen van de gasbaten. De afgelopen weken heeft de president meer troepen gestuurd naar de gas- en oliemaatschappijen, om eventuele bezettingen door demonstranten te voorkomen.

De ontplofte pijpleiding zal in eerste instantie de export naar Brazilië raken. Die zal waarschijnlijk met 10 procent afnemen. Het herstel van de pijpleiding gaat zeker nog een week of drie duren.

Elders in het land, in de provincie Chuquisaca, bestormden demonstranten een gasveld. Het veld, waar de productie tijdelijk moest worden stilgelegd, is net als de ontplofte pijplijn in handen van staatsenergiebedrijf YPFB.

De recente onrust in Bolivia volgde op Morales’ aankondiging van een referendum over een nieuwe grondwet die, aldus critici, te veel macht geeft aan de president.