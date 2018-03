Belagers van hulpverleners vrij

AMSTERDAM, 11 sept. Acht jongens van 17 tot 21 jaar die in juni 2006 hulpverleners zouden hebben belaagd in Amsterdam, gaan vrijuit. De rechter sprak hen vrij wegens gebrek aan bewijs. Op de betreffende avond werd bij het De Miranda-zwembad een jongen uit een groep van circa twintig personen onwel, doordat hij te veel had gedronken. Zijn vrienden zouden ambulancepersoneel en een passerende arts die wilde helpen, hebben aangevallen. Ze zouden de chauffeur uit de ziekenauto hebben getrokken, klappen hebben uitgedeeld en een fiets tegen het voertuig hebben gegooid.