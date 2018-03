Bekennen voor geld gaat makkelijker

Ik had het gemist afgelopen zaterdag: Het moment van de waarheid, de ‘nieuwe spelshow van Robert ten Brink’ op RTL 4. Nu ja gemist, eerlijk gezegd was ik er ook helemaal niet nieuwsgierig naar, maar dat blijkt achteraf ten onrechte. Gisteravond was Ten Brink te gast in De Wereld draait door en kregen we een stukje Moment van de waarheid te zien.

Ik had er ook al over gelezen: het is een programma waarin mensen met een leugendetector worden verbonden, dan krijgen ze vragen voorgeschoteld en als ze de waarheid spreken krijgen ze geld, tot 100.000 euro. Die vragen zijn natuurlijk niet van het genre ‘Is het waar dat de slang gesproken heeft in het paradijs’, hoewel dat met sommige deelnemers ook heel boeiend zou kunnen zijn, maar gaan, zoals gebruikelijk, over seks en relaties. Dus: „Ben jij in jouw relatie met Martin tevreden met je seksleven?”, „Heb je wel eens intiem gezoend met een andere man tijdens je huwelijk?” „Als de zanger van De Dijk je zou uitnodigen op zijn hotelkamer, zou je dan gaan?” De vrouw die afgelopen zaterdag 35.000 euro had verdiend, beantwoordde de vragen met respectievelijk ‘nee’ en twee keer ‘ja’ en de leugendetector zei dat ze de waarheid sprak. Haar Martin zat erbij en je zag zijn eerst lachende gezicht verstrakken alsof hij er een klap op had gekregen.

Ten Brink vond het desgevraagd allemaal reuze meevallen, en verklaarde over de vrouw: „Ze heeft niets te verbergen, ze heeft een fantastische relatie met Martin en ze heeft 35.000 euro verdiend.” Van Nieuwkerk probeerde hem te laten zeggen dat het ook wel erg was, maar daar trapte hij niet in. „Als je zo’n programma mooi maakt…” zei hij en om te laten zien wat je dan kreeg, maakte hij zo’n fijnproeverig kwaliteitsgebaartje in de lucht.

Er werd ook een klein stukje uit het Amerikaanse voorbeeld vertoond en daarbij rezen de haren je helemaal te berge: een man die voor het oog van de natie bekende dat hij wel eens met de vrouw van een vriend naar bed was geweest. Zijn vrouw zat erbij en barstte in tranen uit. Op internet kun je meer van zulke fragmenten zien: een vrouw wier ex-vriend ineens in de show staat en haar vraagt of ze niet eigenlijk met hém getrouwd zou moeten zijn. „Ja,” zegt ze, ook weer ten overstaan van haar man, en van haar familie. Het Amerikaanse publiek hoor je loeien zoals je je voorstelt dat het Romeinse deed als er iemand voor de leeuwen werd gegooid. De presentator waarschuwt de vrouw dat ze niet verder hoeft te gaan, haar man zegt dat hij haar zal vragen hem te verlaten. Dan komt de vraag die haar de 200.000 dollar moet bezorgen: „Vind je jezelf een goed mens?” „Ja”, zegt ze. Dat antwoord is ‘niet waar’ – zegt de leugendetector. Whamm, alles weg: man, reputatie, geld.

En het raarste van alles is: de deelnemer die de waarheid moet spreken, wéét van tevoren welke vragen er komen. Dus die heeft al beslist dat hij/zij daar antwoord op gaat geven. Ten overstaan van het hele land. Op internetfora werd dat geregeld: ‘knap’ genoemd. Het is eerder bizar, om voor geld op de televisie te bekennen wat je blijkbaar anders niet durft op te biechten.

„Leuk, dat iedereen er een mening over zou hebben”, zei de door de wol geverfde Ten Brink, „dat is alleen maar goed voor het programma.” En dat, zegt onze leugendetector, is: ‘waar’.

Minstens zo schokkend was trouwens een filmfragment in Nova van een ‘gesprek’ van Amerikaanse militairen met een Afghaan, via een tolk. Militair: „Hoe is het hier met de veiligheid?”. Man: „Er is geen veiligheid hier.” Tolk: „Ze hebben hier geen problemen.” Militair: „Zitten hier Talibaan?” Man: „Achter die berg. Ik wil ze een verhaal vertellen: we verbouwen tarwe maar er komen mieren. Er komen heel veel mieren, ze eten de tarwe op. We kunnen die niet oogsten. Er zijn te veel mieren. Dat moet je ze vertellen, dan begrijpen ze de situatie.” Tolk: ,,Als jullie de Talibaan willen bombarderen, dan zitten die daar achter die berg.”

Militair: „Wanneer heb je ze voor het laatst gezien?” Man: „Ze kwamen en haalden de jonge mannen weg.” Tolk: „Een jaar geleden.” Militair: „Verdomme! Het is allemaal bullshit!”

Dat komt wel goed daar.