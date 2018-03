Banken Enron betalen schuldeisers

Rotterdam. Aandeelhouders van Enron, de Amerikaanse energiereus die in 2001 failliet ging na een enorm fraudeschandaal, krijgen een vergoeding van 7,2 miljard dollar (5 miljard euro) van Amerikaanse banken. Een rechter in Houston keurde het akkoord goed tussen aandeelhouders en de banken, waaronder Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup. De aandeelhouders stelden een trits aan financiële instellingen aansprakelijk voor hun betrokkenheid bij het boekhoudschandaal dat de ondergang van Enron inluidde. Het totaalbedrag van de schadeclaim was 40 miljard dollar. De 7,2 miljard dollar wordt verdeeld over 1,5 miljoen aandeelhouders die tussen 1997 en 2001 aandelen Enron bezaten.