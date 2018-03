Autosector VS wacht surséance

De drie grote Amerikaanse autoproducenten uit Detroit hengelen naar overheidssteun in de orde van grootte van 50 miljard dollar. Dat is begrijpelijk: ze hebben het moeilijk, en de beleidsmakers hebben ook geld gestoken in kwakkelende firma’s uit de financiële sector. Maar dat betekent niet dat Chrysler, Ford en General Motors zomaar staatshulp zouden moeten krijgen.

Afgezien van de kosten voor de belastingbetaler bevordert een veiligheidsnet voor bedrijven geen behoedzaam bestuur. Het pakt ook nadelig uit voor concurrenten, waardoor de markten minder efficiënt kunnen functioneren en de consumenten uiteindelijk de klos zijn. Dat betekent niet dat beleidsmakers nooit tussenbeide mogen komen. Maar de proef op de som zou moeten zijn of het alternatief desastreus genoeg is om zo’n interventie te rechtvaardigen.

Neem de blanco cheque die het Amerikaanse Congres onlangs heeft uitgeschreven voor de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac. Het is niet fijn om te zien hoe belastinggeld wordt ingezet voor het nemen van risico’s. Maar het alternatief was waarschijnlijk een bijna-ineenstorting van de toch al zwaar onder druk staande Amerikaanse hypotheekmarkt.

De rol van de Federal Reserve (het stelsel van Amerikaanse centrale banken) in de reddingsoperatie voor zakenbank Bear Stearns is een ander verhaal. Ondanks zijn betrekkelijk geringe omvang oordeelden de financiële toezichthouders dat een faillissement van de Wall Street-firma de toch al kwetsbare markten nog verder zou hebben ondermijnd, wat ernstige economische problemen zou hebben kunnen veroorzaken. We zullen nooit zeker weten of dat oordeel juist was, maar de Fed had het gevoel dat doortastend optreden dringend gewenst was.

Door een vorig jaar aangenomen energiewet is al 25 miljard dollar aan goedkope kredieten beschikbaar gekomen voor de ontwikkeling en bouw van energiezuinige auto’s. Dit zou de kosten voor onderzoek en ontwikkeling compenseren die buitenlandse overheden voor hun rekening hebben genomen om hun auto-industrie uit de wind te houden. Maar omdat de Grote Drie van Detroit krap bij kas zitten, is het moeilijk om deze kapitaalinjectie niet gedeeltelijk als een vorm van verkapte overheidssteun te zien. De Amerikaanse autoproducten hopen nu op nog méér, wellicht zelfs tegen soepeler voorwaarden.

Het is waar dat zij grote werkgevers zijn. Maar buitenlandse autoproducenten als Toyota hebben eveneens tienduizenden werknemers in de VS. Financiële steun voor Amerikaanse bedrijven zou in strijd zijn met de traditionele Amerikaanse kritiek op landen die hun ‘nationale kampioenen’ subsidiëren. Het zou ook een precedent scheppen voor andere bedrijfstakken die een beroep willen doen op de belastingbetaler.

Bovendien zijn de problemen van de Amerikaanse autoproducenten grotendeels van eigen makelij. Ze hebben niet genoeg geïnvesteerd in kleinere, energiezuinige voertuigen, toen ze daar nog toe in staat waren. Nu de hogere brandstofkosten ze alsnog boven het hoofd zijn gegroeid, klinkt het weinig overtuigend om te stellen dat de overheid hen moet helpen te voldoen aan de zwaardere energiezuinigheidseisen waartegen ze zich zo lang hebben verzet.

Er is geen sprake van een dreigend Armageddon zoals in het geval van Bear Stearns. De crisis in Detroit voltrekt zich in slow motion. Daar bestaat een procedure voor, genaamd Chapter 11 (surséance van betaling). De managers van de autoproducenten, hun aandeelhouders en waarschijnlijk ook hun crediteuren zullen er waarschijnlijk niet zonder kleerscheuren vanaf komen, en het zal ook een aantal werknemers de kop kosten, maar dat stond toch al te gebeuren. Uiteindelijk zou het kunnen uitlopen op een overname door een Amerikaanse of buitenlandse concurrent – maar misschien is een dergelijke consolidatie ook precies wat de bedrijfstak nodig heeft.

Eventuele overheidskredieten of -garanties – die de financieringskosten drukken – worden ook niet echt gerechtvaardigd door de kredietschaarste van het afgelopen jaar. Banken zijn al jaren niet al te scheutig met leningen aan Amerikaanse autoproducenten, omdat die niet in staat zijn gebleken winstgevend te worden. Bij GM is er ook nog het gevaar van verdere kostenstijgingen door toedoen van onderdelenleverancier Delphi, de voormalige GM-divisie die worstelt om aan zijn eigen faillissement te ontkomen.

In historisch perspectief heeft zelfs de reddingsoperatie van de regering-Carter voor Chrysler uit 1979 – die door velen als een succes wordt beschouwd – uiteindelijk slechts geleid tot uitstel van executie. Het concern werd in 1998 overgenomen door Daimler en, nadat het de Duitsers miljarden had gekost, vorig jaar verkocht aan een consortium van beleggers, waaronder investeerder Cerberus.

In dit verkiezingsjaar zouden de autoproducenten uit Detroit geluk kunnen hebben. De mogelijkheid dat zij van de omstandigheden zouden weten te profiteren, lijkt eerder Frans dan Amerikaans. Maar de Fransen zouden de Grote Drie vermoedelijk dwingen samen te gaan, een groot aantal managers lozen en het resterende vehikel veel minder geld geven. Dat is waarschijnlijk niet het scenario dat de bazen in Detroit in gedachten hebben.

