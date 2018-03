Kamp: „Tweederde van hen (de nieuwe asielzoekers, red.) was afkomstig uit Irak en Somalië. Asielzoekers uit deze landen weten zich bij voorbaat verzekerd van een verblijfsvergunning, het zogenoemde categoriale beschermingsbeleid. Wat nodig is, is restrictief beleid.”

Spijkerboer: „U wijt het aantal asielzoekers aan het categoriale beschermingsbeleid. Ik ben jaloers op zoveel zekerheid. In Duitsland stijgt het aantal asielzoekers sterk. Hebben ze daar ook het categoriale beschermingsbeleid?”

Kamp: „Ik ken behalve Nederland geen land dat asielzoekers uit bepaalde landen bij voorbaat een verblijfsvergunning garandeert. Dat is ook precies het probleem.”

Spijkerboer: „Wel, in Duitsland wordt eerst beoordeeld of Irakezen en Somaliërs individueel in aanmerking komen voor asiel; zo niet, dan komen bepaalde groepen – anders dan u beweert – in aanmerking voor Duldung, de Duitse versie van categoriaal beschermingsbeleid. Trouwens, ligt overleg binnen de EU over een gezamenlijke benadering van Irakese en Somalische asielzoekers niet meer voor de hand dan restrictief beleid na-apen?”

Kamp: „Overleg tussen Europese landen is prachtig, maar haalt in ieder geval op de korte termijn niet de druk van de ketel.”

Spijkerboer: „U ziet dus weinig in Europese harmonisatie van het asielbeleid. Een opzienbarend standpunt dat uitleg verdient.”

