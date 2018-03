Arts wil niet investeren in opgedrongen systeem

Wie is er tegen een landelijk elektronisch patiëntendossier waarmee artsen, verpleegkundigen en apothekers eenvoudig gegevens van patiënten uit kunnen wisselen? De voordelen die de overheid burgers voorspiegelt, lijken evident: minder vermijdbare ziekenhuisopnames (nu jaarlijks 19.000) en zelfs minder doden door medische missers. De patiënt hoeft ook niet meer steeds opnieuw zijn verhaal te vertellen.

Toch is de weerstand van artsen en apothekers groot. Dat bleek gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Sinds de geboorte van het idee in 2001 zijn de belangentegenstellingen vastgeroest, erkenden de betrokken partijen. De Kamerleden, in meerderheid voorstander van het EPD, schrokken ervan.

Beroepsorganisaties van artsen (KNMG en LHV) en apothekers (KNMP) vinden het niet realistisch dat minister Klink (Volksgezondheid, CDA) vasthoudt aan de landelijke invoering van het EPD eind 2009. Ze hekelden de dwang van de minister en willen dat hij met meer geld komt. Klink zou alleen aan zijn deadline denken en de professionals niet enthousiasmeren. „Het draagvlak voor een landelijke gegevensuitwisseling is niet groot”, stelde Lode Wigersma van de artsenorganisatie KNMG. Paul Habets van de huisartsenvereniging LHV vroeg zich af waarvoor er überhaupt een wet nodig is. In de regio’s zijn immers al 7 miljoen dossiers elektronisch ontsloten. „Het wetsvoorstel is een politiek compromis, waar de maatschappij niets aan heeft.” Dat vindt ook Chris Heerkens van de apothekersvereniging KNMP. „Waarom investeren we in opgedrongen technologie, terwijl we zelf al iets hebben?”

Voormalig arts Gert-Jan Boven, nu directeur van Nictiz, het instituut dat in overheidsopdracht landelijke standaarden ontwerpt voor elektronische communicatie in de zorg, reageerde onthutst. „Ik schaam me voor de houding van de artsenorganisaties. Ik zou graag zien dat zij ook eens hun nek uitsteken en hun stinkende best doen om vaart te maken.”

Nu al slaan huisartsen of apotheken veel patiëntgegevens digitaal op maar dat doen zij lokaal of regionaal en in netwerken die niet met elkaar in verbinding staan. Ze hebben hun eigen registratiegewoontes, gebruiken afkortingen die anderen niet kennen. Minister Klink wil daar van af. Want er zijn steeds minder solopraktijken waarin de huisarts als enige de dossiers inziet.

Met het landelijk Elektronisch Patiëntendossier moeten de gegevens uiteindelijk voor alle zorgverleners beschikbaar worden. Maar omdat de ontwikkeling ervan zo ingewikkeld is, wordt begonnen met de meest relevante gegevens: de samenvatting van de huisarts en een overzicht van de medicijnen die apotheken aan de patiënt heeft verstrekt. Hier moeten in een later stadium gegevens van bijvoorbeeld ziekenhuizen, de spoedeisende hulp en van laboratoria aan worden toegevoegd.

Voor de privacybescherming van de patiënt heeft VWS besloten alleen beroepsbeoefenaren die een behandelrelatie hebben met de patiënt toegang te geven tot het dossier. De patiënt zelf zal ook toegang krijgen tot zijn eigen gegevens, waardoor hij in staat is te controleren wie wanneer welke informatie over hem heeft bekeken. Hoe precies de patiënt inzage kan krijgen, is nog niet duidelijk.

De Wet op het EPD moet eind 2009 ingaan. Zij verplicht alle zorgaanbieders zich aan te sluiten op het landelijk netwerk en hun patiëntgegevens beschikbaar te stellen voor andere behandelaren. De patiënt moet daar van op de hoogte zijn, maar de zorgverlener hoeft hem geen toestemming te vragen. De patiënt kan wel bezwaar maken tegen de uitwisseling van zijn gegeven. Hij kan ook bepaalde gegevens af laten schermen, wat gisteren de vraag opriep of zorgverleners nog wel het overzicht over de patiënt houden.

De patiëntenfederatie NPCF is groot voorstander van het EPD maar ziet ook waar de gevoeligheden liggen voor artsen en apothekers. De patiënt krijgt meer bewegingsvrijheid omdat zijn gegevens hem volgen waar hij ook is. Hij zal daardoor minder gebonden zijn aan zijn eigen arts of apotheek, voorspelt de NPCF.

Kritiek dat het EPD al verouderd zou zijn, verwees uitvoerder Nictiz gisteren naar het rijk der fabelen. De afgelopen tijd verschenen er in de media, waaronder in deze krant, ingezonden stukken van zorgspecialisten die beweren dat het wetsvoorstel voorbij gaat aan de patiënt. De Nederlandse overheid zou een voorbeeld moeten nemen aan Google Health en Microsoft Vault omdat die patiënten heel eenvoudig toegang verschaffen tot hun eigen dossier. Nictiz-directeur Van Boven noemde het gisteren „geblaat”. „Het is een leuk ballonnetje, maar technisch is het onzin. Die initiatieven zouden een aanvulling kunnen zijn op het EPD, maar geen vervanging. Bovendien heeft nog niemand ons kunnen vertellen hoe je zoiets in Nederland in zou moeten voeren. Zelfs mensen van Google-Health niet.”