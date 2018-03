Acht deelnemers van het RTL-programma So you think you can dance zijn maandagavond op Schiphol aangehouden omdat zij op een bagageband dansten. Vervolgens verdwenen ze in de bagagekelder. Na een schikking van enkele honderden euro’s zijn de dansers vrijgelaten. RTL zegt dat ze in een impulsieve bui hebben gehandeld. (ANP)