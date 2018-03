Anarchie en hebzucht in Nigeria Activisten en criminelen, iedereen is tegen Shell

Met gierende sirenes en onder militair escorte wringt het busje buitenlandse oliewerkers zich door de ochtendspits van Port Harcourt. Aan het einde van de dag verschansen de buitenlanders zich op hun woonerf achter metershoge stalen poorten en rollen prikkeldraad. „Op zaterdag mogen we naar de supermarkt, omringd door militairen”, beschrijft een anonieme Nederlander zijn belegerde bestaan. „Op zondag relaxen we bij de golf- of poloclub, bewaakt door soldaten op strategische uitkijkposten”.

Port Harcourt in de zuidoostelijke Niger Delta is het centrum van Nigeria’s olie-industrie. Die oliewinning ligt onder vuur. „Onder deze omstandigheden valt er niet meer te werken”, waarschuwen bronnen in de industrie. Als gevolg van acties door militanten en criminelen daalt Nigeria’s productie dramatisch en eerder dit jaar passeerde Angola Nigeria als de grootste olieproducent van zwart Afrika. Basil Omiyi, hoofd van Shell Nigeria, klaagde eind vorige maand op een persconferentie over het geweld dat „tot een geweldige terugloop in productie leidt. Er komen dagelijks 900 000 vaten minder uit de grond”. Het nagestreefde doel van vier miljoen vaten per dag in 2010 lijkt steeds meer een illusie. Twee maanden geleden bedroeg de winning nog slechts anderhalf miljoen vaten, de laagste in twintig jaar.

Buiten de miljoenenstad Port Harcourt verspert na iedere halve kilometer een boomstronk of ander hinderend object de weg. De politie bemant de ene barricade, de volgende is van het leger en daarna volgt er een van de Joint Task Force, een speciaal gevormde paramilitaire eenheid voor de onrustige Niger Delta. Een hoge politieofficier vraagt mijn chauffeur een lift. Wanneer hij de blanke buitenlander gewaar wordt, trekt hij zijn verzoek weer in. „Aii. Sorry, het is me te gevaarlijk om met een blanke te reizen”.

Het ‘witte goud’ noemen bewoners van de Delta de ontvoering van blanken, of ATM(any time money). Wat in de beginjaren negentig in de Niger Delta begon als een volksprotest tegen milieuvervuiling door Shell en uitgroeide tot gewapende acties tegen de olie-industrie en de regering, is ontaard in grootschalige criminaliteit. De scheiding tussen politieke militanten en zelfzuchtige boeven verdween.

Ze blazen olie-installaties op, ze vechten onderling en met veiligheidstroepen en ze kidnappen iedereen die ze grijpen kunnen, van medewerkers van oliemaatschappijen tot constructiebedrijven, van hoge burgers en traditionele stamhoofden tot kinderen.

Talrijke bendes opereren in het doolhof van de honderden kreken. Twee beruchte bendes zijn de Niger Delta Burgerwacht van Ateke Tom en de Outlaws van Saboma George. Ze voerden vorig jaar een minioorlog in de straten van Port Harcourt waarbij honderd doden vielen.

Saboma George zit in de drugshandel, Ateke Tom in de diefstal van olie. Andere krijgsheren heten BoyLoaf, Farah Dagoga en Tom Polo. Hun volgelingen werkten voor politici bij verkiezingscampagnes. Ateke Tom bijvoorbeeld bundelde krachten met de voormalige deelstaatgouverneur Peter Odili.

De Niger Delta verkeert in een staat van oorlog. Het valt het Nigeriaanse leger moeilijk de situatie onder controle te houden. Marine eenheden zijn regelmatig doelwit: bij een aanval vorige week bijvoorbeeld werden naar verluidt 29 soldaten gedood.

Het leger slaat keihard terug: vorige maand schoot het op een speedboot met van een bruiloft terugkerende feestgangers, waarbij elf doden vielen.

Eerder vorige maand brandden regeringssoldaten uit wraak het dorp Agge af. De militanten en criminelen vechten vaak onderling om de buit van de lucratieve kidnappings.

De ontvoering van buitenlanders begon twee jaar geleden epidemische vormen aan te nemen. Dat viel samen met de oprichting van de Beweging voor de Emancipatie van de Niger Delta (Mend). Op 5 juli vorig jaar sleurden ontvoerders het driejarige Britse meisje Margaret Hill op weg naar de kindercrèche uit de auto.

Olie

Activisten en criminelen, iedereen is tegen Shell

Nigeria De verwording van een sociaal protest om verdeling van de olierijkdom

In Port Harcourt vonden sinds begin dit jaar acht ontvoeringen van kinderen plaats en 93 kidnappings van oliewerkers.

De meeste buitenlanders hebben Port Harcourt verlaten. Shell bracht na een bomaanslag op zijn woonerf twee jaar geleden het overgrote deel van zijn buitenlandse en lokale staf over naar Nigeria’s commerciële hoofdstad Lagos. Criminelen richten hun acties daarom nu ook op landgenoten buiten de industrie. Ontvoerders gijzelden vorige week in de kreken negen hoge stamhoofden en ambtenaren. De gevraagde losprijs begint doorgaans bij één miljoen dollar, na afdingen komt de gegijzelde vrij voor rond de 80 000 dollar. „Officieel betalen we niets”, zegt een medewerker van een oliebedrijf op een toon die het tegenovergestelde moet uitdrukken.

Iedereen poogt een graantje mee te pikken van de oorlogseconomie. Een deel van de gestolen olie is voor plaatselijk gebruik. Militanten tappen de olie af uit de leidingen van de grote bedrijven. Ze vervoeren de vloeistof met boot of tankauto naar illegale raffinaderijtjes in het labyrint van de kreken. Bij het dorp Tuomo ontdekte het leger onlangs 111 kleine raffinaderijen. De militanten betaalden iedere bewoner van Tuomo tussen de vijftig en honderd dollar per nacht aan protectiegeld. In Port Harcourt bieden handelaren langs de drukke straten de gestolen benzine aan in flessen.

Veel grotere hoeveelheden dan voor de binnenlandse markt verdwijnen naar het buitenland. Met hulp van hoge politici en militairen gaat de ontvreemde olie naar voor de kust dobberende tankers, waarna buitenlandse kartels zorgen voor verkoop op de internationale markt. „De clandestiene olie dient ook als betaalmiddel voor drugs uit Latijns Amerika”, vertelt een bron in de olie-industrie. Volgens de regering gaan in deze illegale bunkering dagelijks 150.000 vaten per dag om, dat is ruwweg 10 procent van de officiële productie.

Miabiye Kuromiema is een activist van het eerste uur. De rebellie begon met de eis voor een groter aandeel van de opbrengst voor de regio. „We hebben de controle verloren”, beaamt hij, „Ik zie de politieke doeleinden niet meer in het huidige geweld”. De meest prominente groep is Mend geleid door Henry Okah. Zijn ongrijpbare organisatie blijkt een samenraapsel van allerlei bendes en activisten die gemeen hebben dat ze het staatsapparaat ondermijnen. „Henry Okah is een beruchte wapenhandelaar”, legt Miabiye uit, „bij zijn arrestatie vorig jaar september in Angola bleek hij een tanker te willen kopen”.

Mend bestaat voornamelijk uit Ijaws. De tien miljoen Ijaws vormen de grootste en meest opstandige bevolkingsgroep van de Delta. Het was echter de minderheidsgroep de Ogoni’s die de agitatie tegen de oliebedrijven startte. Bari-ara Kpalap is woordvoerder van de Beweging voor de Overleving van het Ogonivolk(Mosop). Onder leiding van de auteur Ken Saro-Wiwa voerde Mosop actie tegen het Nederlands-Britse Shell, dat in een joint-venture met Nigeria de helft van de olie uit de grond pompt in de Delta. Mosop eiste grotere financiële compensatie voor de aangerichte milieuschade, Shell weigerde en zette in 1993 de ontginning in het Ogonigebied stop. Ken Saro-Wiwa werd twee jaar later na een schijnproces door de militaire president Sani Abacha opgehangen.

Voor veel Ogoni’s en andere bewoners in de Delta is Shell nog steeds de grote boosdoener voor de gewelddadige repressie onder Abacha en medeschuldig aan de dood van Ken Saro-Wiwa. „We willen Shell nooit meer terug”, zegt Bari-ara Kpalap vastberaden. „Shell bood nooit zijn excuses aan voor de schending van de mensenrechten. Ieder bedrijf mag onze olie ontginnen maar Shell komt er bij de Ogoni’s nooit meer in”.

Shell slaagde er niet in zijn slechte reputatie te verbeteren. Olieanalist Emmanuel Adefuli zegt: „Het bedrijf zorgde sinds het begin van de oliewinning vijftig jaar geleden te weinig voor de bevolking. Het maakte grote winsten en liet de sociale ontwikkeling over aan de regering. Maar de overheid deed niets voor haar onderdanen en de Delta veranderde in een arme en vervuilde regio. Shell beschouwt hulp aan de bevolking als een vorm van filantropie, niet als een verplichting”.

In de failed state Nigeria kreeg Shell als grootste exploitant de rol opgedrongen van een alternatieve overheid. Ondanks de overvloedige staatsinkomsten leeft meer dan de helft van de Nigerianen van minder dan één dollar per dag. De ziekenhuizen, scholen en universiteiten behoren tot de slechtste van Afrika. Corruptie in het overheidsapparaat is meer regel dan uitzondering. Een woordvoerder van het bedrijf in Lagos beaamt „fouten te hebben gemaakt bij het ontwikkelen van sociale projecten”, maar benadrukt dat Shell een oliemaatschappij is, geen ontwikkelingsorganisatie. „Je kan ons niet van alles de schuld geven.”

De oliemaatschappijen zochten een uitweg voor de gewelddadige anarchie door nieuwe velden op zee te gaan aanboren, ver weg van onrustige bewoners aan land. Die illusie van veiligheid werd in de vroege uren van 19 juni ruw verstoord. Bij een stuntactie vielen militanten in speedboten het olieplatform Bonga van Shell aan, 120 kilometer buiten de kust. Dat leidde tot een productieverlies van 200.000 vaten per dag.

Een spoedige oplossing voor de Delta lijkt niet in zicht. De ruim één jaar oude regering van president Yar’Adua maakt plannen voor een reorganisatie van de olie-industrie maar ze heeft geen politiek beleid voor de Delta gepresenteerd. „Door de misdaad in de Delta kunnen we er nu geen Marshallplan beginnen”, oordeelt in de hoofdstad Abuja Segun Adeniyi, adviseur van Yar’Adua. „De regering gaat eerst de misdaad in de Delta aanpakken. Bedrijven vragen drie keer zoveel voor het afleveren van projecten in de Delta, dat is onaanvaardbaar”.

Ogoni activist Bari-ara Kpalap voorspelt meer onrust en geweld. „Yar’Adua ziet de problemen in de Delta als een veiligheids- en niet als een sociaal probleem. Maar het is nog niet te laat, er bestaan nog oprechte leiders in de Delta voor politieke onderhandelingen.”

De voormalige activist Miabiye Kuromiema hoopt dat in de Delta een leider zal opstaan „die de moed heeft van de criminelen en met de hersenen van de politieke activisten. De oliepijpleiding moeten niet worden afgetapt door criminele militanten. Ze moeten worden afgesloten door ideologische radicalen. Alleen dan zullen regering en oliemaatschappijen naar onze grieven luisteren.”

De belaagde Nederlandse oliewerker vraagt zich af hoe zelfs met een hoge olieprijs de ontginning door kan gaan. „Ons bedrijf heeft 2.400 man in dienst, van wie er 1.500 voor de beveiliging moeten zorgen. De kosten worden te hoog”. Zullen de oliebedrijven opstappen? „Nigeria bezit gigantisch grote olie- en gasvoorraden, geen oliebedrijf kan zich permitteren het land te verlaten”, zegt hij. „Doen we dat wel, dan nemen Chinese ondernemingen het werk over”.