Ahmadinejad onder druk

Politieke problemen stapelen zich op voor de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad. Zijn minister van Binnenlandse Zaken heeft gelogen dat hij is gepromoveerd aan de prestigieuze universiteit van Oxford. Het is een nieuwe druppel, die de hele regering-Ahmadinejad in gevaar brengt.

In augustus, twee weken nadat Ali Kordan was geïnstalleerd als minister van Binnenlandse Zaken, liet de universiteit van Oxford weten dat de bul waarmee Kordan uitgebreid had gedweept vals was. Het document, door de minister zelf vrijgegeven, bevat spelfouten en is ondertekend door niet-bestaande hoogleraren.

Eerst verdedigde Ahmadinejad zijn nieuwe minister: deze moest niet worden beoordeeld op basis van „een gescheurd stuk papier”. Maar later gaf hij opdracht tot een uitgebreid onderzoek naar alle academische graden van overheidsbeambten sinds 1985.

„Het was verwacht dat meneer Kordan zijn documenten zou presenteren om de geldigheid van zijn doctoraat te bewijzen, maar helaas is dit niet gebeurd”, schreef presidentieel media-adviseur Ali Akbar Javanfekr maandag op zijn persoonlijke website. Hij had ook advies voor Kordan, die jaren op de universiteit van Teheran heeft gedoceerd met zijn valse diploma. „Neem de eerlijke en dappere beslissing die de maatschappij verwacht, voordat anderen de correcte beslissing nemen over deze kwestie.” Dinsdag bevestigde het ministerie van Wetenschap dat minister Kordan zijn betwiste Oxford-bul niet heeft voorgelegd voor vaststelling van de echtheid.

Iraanse analisten zeggen dat de leugen het hele kabinet onder druk zet. „De regering staat voor een zeer zwaar dilemma. Kordan aanhouden of naar huis sturen zal allebei verregaande consequenties hebben”, zegt Iraj Jamshidi van de hervormingsgezinde krant Ettemaad (vertrouwen).

Ahmadinejad heeft Kordan vorige maand nog krachtig verdedigd toen deze een motie van vertrouwen nodig had van het parlement, dat in het algemeen zeer kritisch staat tegenover de regering. Dit is het gevolg van de manier waarop de regering de afgelopen jaren met de economie is omgegaan. Die heeft geleid tot hoge inflatie en toenemende irritatie in het parlement. „De factie die de president nog steunt, klaagt nu openlijk over Ahmadinejad en zijn steun aan de minister, terwijl zijn politieke tegenstanders hun messen slijpen”, aldus Jamshidi.

Het vervangen van Kordan is problematisch voor Ahmadinejad omdat de grondwet voorschrijft dat als de helft van de ministers tussentijds wordt vervangen, het parlement het recht heeft om alle ministers opnieuw te onderwerpen aan een motie van vertrouwen. Tot nu toe zijn negen van de in totaal 21 ministers vervangen tijdens de vele herschikkingen, ingegeven door de president. Tegen de ministers van Onderwijs en van Informatietechnologie lopen afzettingsprocedures. Het parlement, onder Ahmadinejads rivaal Ali Larijani, zou in theorie alle beslissingen van de regering kunnen saboteren tot de presidentsverkiezingen op 12 juni.

„Aan de andere kant komt een zwakke minister van Binnenlandse Zaken de meerderheid van het parlement niet slecht uit. Ik ga ervan uit dat ze Kordan niet heel zwaar zullen aanpakken”, zegt Mehrdad Serjoie, voormalig parlementair journalist en tegenwoordig analist. Aangezien Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de organisatie van de presidentsverkiezingen hopen de kritische parlementsleden profijt te hebben van een zwakke minister, legt Serjoie uit.

„Maar het is totaal onduidelijk wat er gaat gebeuren. Dit kabinet schaft de ene dag een instituut af, om het de volgende weer te installeren. Het handelt onlogisch”, zegt Serjoie, die verwijst naar de Iraanse Plan-organisatie. Deze werd twee jaar geleden ontbonden, maar wordt dit jaar weer in het leven geroepen. „De hele zaak-Kordan is zeer beschadigend voor Ahmadinejad. Dat is zeker.”

De president heeft ook constitutionele problemen. Veertig parlementariërs hebben het initiatief genomen voor een petitie om Ahmadinejad naar het parlement te halen wegens uitspraken van een vicepresident, die zei dat „Iran een vriend is van het Israëlische volk”. Als het om de Verenigde Staten gaat, is het gebruikelijk om onderscheid te maken tussen regering en volk, maar dat geldt voor Israël niet. Grondwettelijk is de actie, waarvoor minimaal 75 ondertekenaars nodig zijn, één stap verwijderd van een afzettingsprocedure. Serjoie voorziet zware tijden voor Ahmadinejad: „Alles komt opeens tegelijk op hem af.”